"الرقم الذي أرعبكم عاد مجددًا!" .. النصر يستفز خصومه بإعلان صفقة جون دوران رسميًا

واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ الملاعب السعودية..

"يناير 2025".. ربما يكون من الشهور القليلة في السنوات الأخيرة، الذي حمل العديد من الأخبار السعيدة، لجماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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وعاش الجمهور النصراوي الكثير من الأوقات الحزينة، خلال السنوات القليلة الماضية؛ وذلك بخسارة البطولة تلو الأخرى.

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حتى في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، تعرض الجمهور النصراوي لعديد النكسات؛ بداية من خسارة لقب السوبر السعودي وتوديع كأس خادم الحرمين الشريفين، وصولًا إلى التواجد في "المركز الثالث" مؤقتًا، بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويبقى لقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، هو الأمل والهدف الأكبر في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث تأهل الفريق النصراوي إلى دور ثمن النهائي، بشكل رسمي.