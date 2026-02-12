عقد البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، اجتماعًا مع حارس مرماه السعودي نواف العقيدي، على إثر تهميشه في المباريات الأخيرة، وتعرضه لحملة تشكيك كبيرة من قبل بعض الإعلاميين ومحاولات دفاع يائسة من الجماهير.
الرحيل عن النصر يبدو قريبًا .. كواليس اجتماع جورج جيسوس بنواف العقيدي بعد تهميشه الأخير
ما القصة؟
صاحب الـ25 عامًا بدأ الموسم الجاري حاميًا لعرين النصر، مشاركًا في 11 مباراة بدوري روشن السعودي 2025-2026، استقبل خلالها 12 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من ثلاثة لقاءات.
لكن تدهورت أوضاعه في الجولة الـ14 خلال مواجهة القادسية، حيث ارتكب خطأً فادحًا، تسبب في هزيمة العالمي بثنائية مقابل هدف وحيد.
وساء الوضع أكثر في ديربي الرياض أمام النصر في الجولة الـ15، حيث طُرد بكارت أحمر مباشر في الدقيقة 60، ما مهد طريق فوز العالمي بثلاثية مقابل هدف وحيد.
ومن وقتها لم يظهر العقيدي في مباريات النصر بمختلف البطولات، حتى مع توقع ظهوره أول أمس الأربعاء، خلال مواجهة أركاداج التركمانستاني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2، فاجأ جورج جيسوس الجماهير باستمرار الاعتماد على بينتو.
ومع استبعاد العقيدي، بدأ البعض يروج لشائعات وجود أزمة بينه وبين جورج جيسوس، واعتراضه على الجلوس احتياطيًا للحارس البرازيلي بينتو، وهذا ما نفاه سعد السبيعي؛ مدير الإدارة القانونية السابق في النصر..
السبيعي أوضح عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن نواف العقيدي يعاني من مشكلة في "الجيوب الأنفية" ما يمنعه من السفر عبر الطائرات الصغيرة، كتلك التي توجه بها زملاؤه نحو تركمانستان.
وشدد السبيعي على عدم توتر علاقة الحارس بالمدرب البرتغالي، مشيرًا إلى أن الأخير طالب الأول بالاستعداد جيدًا في الرياض، لمواجهة الفتح المقبلة في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، والمقرر لها 14 من فبراير الجاري.
- Getty Images Sport
اجتماع جورج جيسوس مع العقيدي
الجديد في هذا الشأن كشفته صحيفة "الرياضية"، مؤكدة عقد المدرب البرتغالي اجتماع مع الحارس السعودي، شدد خلاله الأول على أهمية الثاني في الفريق الأول لكرة القدم بالنصر.
ورغم ذلك، أوضح جيسوس للعقيدي أن مشاركته خلال الفترة المقبلة بالمباريات متوقفة على رؤيته الفنية، وبما يراه مناسبًا للمباريات، دون تحديد مباراة معينة أو بطولة سيشارك فيها الحارس.
الرحيل يقترب
استمرارًا مع مزاعم صحيفة "الرياضية" فإن المصادر أشارت إلى احتمالية رحيل نواف العقيدي عن النصر بنهاية الموسم الجاري إلى نادٍ جديد، لضمان المشاركة أساسيًا.
العقيدي سبق أن رحل عن العالمي في شتاء 2025 ولمدة ستة أشهر معارًا للفتح، بعدما خطف منه الحارس البرازيلي بينتو مكانه الأساسي في تشكيل الفريق.
وقتها نجح صاحب الـ25 عامًا في التألق بقميص النموذجي، مشاركًا في 16 مباراة، مستقبلًا 22 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من مباراتين فقط.
- Getty Images Sport
مسيرة نواف العقيدي في الملاعب
بدأ الحارس السعودي مسيرته في الملاعب بالفئات السنية في نادي النصر، قبل تصعيده للفريق الأول في يوليو 2019.
وقد أعير العقيدي ثلاث مرات؛ لأكاديمية فالكونز (من يوليو إلى ديسمبر 2019)، الطائي (من يناير إلى يونيو 2022)، ثم الفتح (من يناير إلى يونيو 2025).
لكن عصفت به أزمة كبرى في أوائل عام 2024، إبان معسكر المنتخب السعودي للاستعداد لكأس آسيا 2023..
وقتها تمرد العقيدي على الجلوس على مقاعد البدلاء، واشترط المشاركة بشكل أساسي، ما أدى لطرده من المعسكر، مع تحويله للتحقيق.
التحقيقات أسفرت عن قرار بإيقاف العقيدي لمدة خمسة أشهر مع تغريمه 300 ألف ريال سعودي، قبل أن يعود للملاعب من جديد في يونيو 2024.