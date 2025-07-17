قدّم قائمته إلى مسؤولي النصر .. جورج جيسوس يستبعد 4 لاعبين محليين نهائيًا ويحدد أسماء الأجانب الراحلين

ملامح الراحلين عن النصر بدأت في الظهور..

قدّم البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، المدير الفني الجديد لنادي النصر، "قائمة أولية" إلى مسؤولي النادي؛ بأسماء اللاعبين المستبعدين من خططه، للموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

النصر تعاقد مع جيسوس البالغ من العمر 70 سنة، مساء يوم الإثنين الماضي؛ لخلافة الإيطالي "المُقال" ستيفانو بيولي، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

"إقالة" بيولي من منصبه؛ جاءت بعد فشله في قيادة الفريق النصراوي للتتويج بأي لقب، بالإضافة إلى عدم التأهل لمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" الموسم القادم.