لا تزال التصريحات الجدلية الرنانة تصدر عن البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، عاجزًا عن السيطرة على ما يغضبه داخل أروقة النادي أو سير المنافسة بشكل عام على دوري روشن السعودي 2025-2026.
ورط النصر بتصريحات جديدة .. جورج جيسوس يجدد "معايرة" العالمي بتاريخه ويستاء من مفاوضات التعاقدات مقارنة بالهلال
ما القصة؟
عقد البرتغالي جورج جيسوس اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للحديث المعتاد مع الإعلام، قبل كل جولة من دوري روشن.
ومن المقرر أن يستضيف النصر غدًا الإثنين، التعاون على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -.
العالمي يدخل مواجهة سكري القصيم محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي "الوصيف – خاض مباراة أكثر"، وسبع نقاط عن الهلال "المتصدر".
أما سكري القصيم فيحل بالمركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بعدما ابتعد بعض الشيء عن صراع الوصافة مؤخرًا بالهزيمة أمام الأهلي (1-2)، والتعادل أمام الحزم (2-2).
جورج جيسوس عن تاريخ النصر
بدأ المدير الفني البرتغالي مؤتمره بالحديث عن تأثر فريقه بالغيابات ما أسفر عنه خسارة الصدارة مؤخرًا، إذ قال: "لقد استقبلنا أقل عدد من الأهداف في الجولات الأولى من الدوري، لكننا تأثرنا مؤخرًا بإصابات قلبي الدفاع محمد سيماكان وعبدالإله العمري والظهير أيمن يحيى، ففي غيابهم حدث خلل ما أثر على مردودنا".
وأضاف: "التعاون فريق قوي ويدافع بشكل جيد أيضًا، ستكون مواجهته صعبة، لكننا سنكون حريصين على الخروج بنقاط المباراة".
جيسوس واصل حديثه في محاولة لتحفيز الجماهير لحضور المباراة من مدرجات الأول بارك، لكن عاد لتذكيرهم بتاريخ ناديهم في المنافسة على اللقب في السنوات الأخيرة، ما يصنفه البعض تحت بند "المعايرة".
استطرد البرتغالي: "جمهورنا كان حاضرًا في المباراتين الأخيرتين، خصوصًا في أبها، وغدًا أيضًا نحتاجهم ونريدهم في المدرجات كي نكمل المنافسة".
وتابع: "كما تعلمون، النصر في الأعوام الأخيرة يبتعد عن الصدارة بـ14 و16 نقطة، لكننا اليوم نريد أن نواصل في طريقنا نحو اللحاق بالمتصدر (الهلال)".
استياء من مفاوضات النصر
بسؤاله عن حاجة فريقه لبعض التدعيمات خلال الميركاتو الشتوي الجاري لمواصلة المنافسة على الألقاب، كما يطالب الجمهور، تطرق جيسوس لمقارنة الوضع الحالي في النصر بما كان معتادًا عليه في الهلال..
وأوضح: "لا أريد الحديث بكلمة لو، الأهم أن يكون النصر قريبًا من الصدارة، فتفكيرنا منصب على ملاحقة الهلال، وسأعيد ما قلته من قبل؛ فما أرغب به شيء والواقع شيء آخر، فقد اعتد أنه حينما أرغب في شيء، أتحدث مع رئيس النادي ويلبي طلبي بعدها، أما الآن نتحدث مع سيماو كوتينيو (المدير الرياضي) وخوسيه سيميدو (الرئيس التنفيذي)، وبعدها نرى القرار النهائي!".
ميركاتو النصر
بسؤاله عن اللاعب العراقي حيدر عبدالكريم المنتظر إعلان النصر بشكل رسمي عن التعاقد معه، علق: "حيدر لاعب صغير في السن وممتاز، وأرى أنه سيفيد النصر في المستقبل كعبدالرحمن سفياني وعبدالملك الجابر".
واختتم بالحديث عن الأنباء التي تزعم طلبه التعاقد مع عبدالله الحمدان؛ مهاجم الهلال، بعد دخوله الفترة الحرة: "الحمدان الجميع يعرف أنه لاعب دولي وجيد، لكن في الوقت الحالي لا علاقة للنصر به، وإن كان لاعبًا جيدًا بحسب رأيي".