بعد إعلان تجديده للنصر .. وكيل عبد الرحمن سفياني يكشف عن مفاجأة حول عرض الهلال!

وكان الإعلامي الرياضي دباس الدوسري، قد كشف عن مفاجأة تتعلق باللاعب عبد الرحمن سفياني، والذي تحولت وجهته في وقت سابق من الهلال إلى النصر.

وقال الدوسري، عبر منصة (إكس)، إن فهد المفرج، المدير التنفيذي لفريق الكرة بنادي الهلال، وقتها، اتصل به شخصيًا، حينما كان يتولى رئاسة نادي الكوكب، من أجل التعاقد مع سفياني.

واستفسر دباس الدوسري بشأن العرض المالي المُقدم من الهلال، لضم اللاعب، إلا أن الرد جاءه بأنه ليس هناك عرض.

وأضاف دباس الدوسري: "قلت للمفرج هل تريدون التعاقد مع اللاعب مجانًا؟! - بشكلٍ ساخر بالطبع -.. فأجابني بأنه سيرى ويعاود الاتصال بي مجددًا".

وأكد الدوسري بأنه لم يتلق اتصالًا من المفرج أو أي مسؤول هلالي؛ بعد هذه المكالمة - سالفة الذكر -.

وتابع الدوسري: "بعد ذلك اتصل بي مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر آنذاك، وحسم صفقة عبدالرحمن سفياني بشكلٍ رسمي؛ وقال لي (هذا أسطورتي القادمة) - في إشارة إلى اللاعب -".