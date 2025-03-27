"قدمنا للرابطة عرضين لكنها تجاهلتنا تمامًا!" .. النصر يفجر أزمة جديدة قبل مواجهة يوكوهاما مارينوس

أزمة جديدة بسبب جدولة مباريات النصر..

فجر سعيد أبو داهش، المستشار الإعلامي لشركة نادي النصر، مفاجأة جديدة؛ قبل مباريات الحسم في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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مرحلة الحسم ستبدأ يوم الرابع من أبريل القادم؛ عندما يلتقي النصر، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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أيضًا.. سيكون الفريق النصراوي على موعد خلال الفترة القليلة القادمة، مع مباراة نارية ضد يوكوهاما مارينوس الياباني، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي.