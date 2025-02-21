النصر يخسر 8 نجوم ضد الوحدة .. و"اقتراح أهلاوي" لإنقاذ لاعب العالمي من الانهيار!

ضربة قوية لنادي النصر..

بعد السقوط ضد الاتفاق.. سيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على موعد مع مباراة مرتقبة جديدة، ضد نظيره الوحدة هذه المرة، مساء يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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النصر خسر (2-3) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025.

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وبهذه النتيجة.. تجمد رصيد النصر عند النقطة 44، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ لتتعقد فرصه في التتويج باللقب.