Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

مفاجأة| الإطاحة برئيس النصر لـ"عيون" كريستيانو رونالدو.. و"شرط الراتب" يشعل جدل عودة الصلاحيات!

حلقة جديدة من إثارة الجدل في الملاعب السعودية..

ساعة بعد أخرى تظهر تطورات جديدة؛ بخصوص أزمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم.

رونالدو دخل في "إضراب" عن مباريات النصر؛ وذلك بسبب اعتراضه على سوء ميركاتو الفريق الأول، بالإضافة إلى سحب صلاحيات الرئيس التنفيذي خوسيه سيميدو والمدير الرياضي سيماو كوتينيو.

ومؤخرًا.. ذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن المحادثات مع رونالدو؛ أسفرت عن عديد الأمور المهمة، من بينها إعادة الصلاحيات إلى سيميدو وكوتينيو كما يريد.

  • الإطاحة برئيس النصر لـ"عيون" كريستيانو رونالدو

    وفي هذا السياق.. أكدت صحيفة "الرياضية" على خبر "أبولا" البرتغالية؛ بشأن إعادة صلاحيات كل من الرئيس التنفيذي خوسيه سيميدو، والمدير الرياضي سيماو كوتينيو.

    لكن.. "الرياضية" أضافت على ذلك؛ بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق برئيس النصر عبدالله الماجد.

    الصحيفة أعلنت أن النصر سيشهد تغييرات إدارية عديدة، خلال الأيام القادمة؛ قد تصل إلى "الإطاحة" بالماجد، من منصبه.

    وأشارت الصحيفة إلى أن الإطاحة المرتقبة برئيس النصر؛ تأتي على خلفية غضب الأسطورة البرتغالية كريستيانو منه، بعد تصريحاته التي قال فيها إنه أقوى من الدون.

  • سبب سحب الصلاحيات من الإدارة التنفيذية

    ومن ناحيته.. ألمح الإعلامي الرياضي عبدالله البرقاوي، إلى أسباب "سحب" الصلاحيات من الإدارة التنفيذية للنصر أساسًا؛ لكن دون ذكر اسم العالمي صراحة، حيث اكتفى بالقول "النادي العاصمي".

    وأوضح البرقاوي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن سحب الصلاحيات من الإدارة التنفيذية لهذا النادي العاصمي؛ جاء بسبب تجاوزات مالية وعقود ملزمة بمئات الملايين، تتخطى الميزانية المتفق عليها.

    وأضاف البرقاوي: "هذا الأمر أدى إلى إيقاف النادي عن التسجيل، من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).. وليس للأمر علاقة بسوق الانتقالات".

    وشدد الإعلامي الرياضي على أنه لن تًُعاد الصلاحيات إلى الإدارة التنفيذية؛ إلا من خلال بعض الشروط والمعايير، التي تضمن عدم إهدار المال العام.

  • شروط إعادة الصلاحيات إلى الإدارة التنفيذية

    وتطرق الإعلامي الرياضي عبدالله البرقاوي للحديث عن الشروط والمعايير؛ التي سيُعاد بناءً عليها الصلاحيات، للإدارة التنفيذية بالنادي العاصمي.

    هذه الشروط والمعايير التي وافقت عليها الإدارة التنفيذية للنادي، حسب ما ذكره البرقاوي دائمًا؛ تأتي على النحو التالي: 

    * 1- إيقاف الصرف الإضافي خارج الميزانية المتفق عليها مسبقًا؛ ليتمكن النادي من الاستقطاب.

    * 2- الالتزام بالكفاءة المالية؛ لتجنُب الإيقاف من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مرة أخرى. 

    * 3- امتناع اللاعب العالمي عن المطالبة برفع راتبه؛ على حساب حصة النادي من برنامج الاستقطاب. 

    * 4- التزام اللاعب بعقده في بيع حقوق إعلامية؛ ليتمكن النادي من التعاقد في فترة الانتقالات.

    وقائع سابقة عن كريستيانو رونالدو والإدارة التنفيذية!

    وإذا نظرنا إلى ما ذكره الإعلامي الرياضي عبدالله البرقاوي؛ فإن كل المؤشرات قد تذهب إلى عملاق الرياض النصر، رغم عدم ذكره اسم النادي.

    صحيفة "الرياضية" ذكرت في وقتٍ سابق، أن إدارة شركة نادي النصر سحبت صلاحيات الثنائي البرتغالي خوسيه سيميدو "الرئيس التنفيذي"، وسيماو كوتينيو "المدير الرياضي"؛ وذلك قبل المستجدات التي أعلنت عنها مساء الإثنين، الموافق 9 فبراير 2026.

    بعدها.. قيل إن سحب الصلاحيات من هذا الثنائي؛ جاء بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمنع النصر من تسجيل صفقات جديدة.

    هذه العقوبة استمرت لفترة قليلة، دون الكشف عن أسبابها الحقيقية؛ قبل أن يتم حل الأزمة بشكلٍ رسمي، حسب ما أعلن النصر.

    أيضًا.. انتشرت أخبار في الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا من صحيفة "أبولا" البرتغالية - كما ذكرنا -؛ تفيد أن النصر سيعيد الصلاحيات إلى سيميدو وكوتينيو، ضمن مناقشات التفاهم مع الأسطورة كريستيانو رونالدو.

    رونالدو دخل في "إضراب" عن المشاركة بمباريات النصر؛ بسبب عدم رضاه عن ميركاتو الفريق الأول، بالإضافة لرغبته في إعادة الصلاحيات إلى صديقيه سيميدو وكوتينيو - كما قيل -.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ وذلك بتحقيقه الفوز في 6 مباريات متتالية، آخرها (2-0) ضد الاتحاد في الجولة 21. 

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

