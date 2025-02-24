"النصر قد يلجأ إلى واقعة علي البليهي ولكن!" .. مفاجآت قانونية وسيناريوهات مثيرة في أزمة طرد جون دوران

الانضباط لم تعلن قرارها الرسمي - حتى الآن -..

لا يزال مسؤولو نادي النصر يدرسون الإجراءات التي سيتخذونها، في واقعة "طرد" جون دوران، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال مواجهة الاتفاق الماضية.

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دوران تعرض لـ"الطرد المباشر"، في خسارة النصر (2-3) أمام الاتفاق، مساء يوم الجمعة الماضي، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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"الطرد" جاء بعد اعتداء المهاجم الكولومبي بـ"الضرب"، على متوسط ميدان نادي الاتفاق عبدالإله المالكي؛ بدون كرة.