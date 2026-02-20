Goal.com
مباشر
FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP
علي سمير

"الهلال يتجنب هذا الفريق بالنخبة" .. بدر بالعبيد : النصر يتجه للغرب في رحلته الآسيوية والنهائي يقام بملعبه!

ما السر وراء هذا التغيير؟

كشف بدر بالعبيد، المختص في شؤون الكرة الآسيوية، عن تغييرات في مشوار النصر ببطولة دوري أبطال آسيا 2 محددًا ملعب المباراة النهائية للمسابقة.

النصر حقق العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات من البطولة، بالانتصار في 8 مباريات ذهابًا وإيابًا على كل من الاستقلال وجوا والزوراء وأركاداج، ليصل إلى دور الثمانية من أجل اللعب ضد الوصل الإماراتي.

  • Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ماذا قال بدر بالعبيد؟

    المختص بالشؤون الآسيوية قال في مداخلة مع برنامج دورينا:"النصر سيلعب دور الثمانية في دوري أبطال آسيا 2 في الغرب، والسبب وراء ذلك هو تزامن المرحلة مع مباريات النخبة الآسيوية".

    وأما عن نهائي البطولة:"سيقام على ملعب الأول بارك، مما يمنح النصر أفضلية كبيرة في حالة التأهل للمباراة النهائية، بخوض اللقاء على أرضه وأمام جماهيره".

    • إعلان
  • Al Hilal v Al Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    طريق الهلال

    وفي سياق متصل قال بالعبيد إن الهلال السعودي لن يلعب أمام ماتشيدا الياباني، إلا في حالة تأهلهما إلى المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    ويأتي ذلك بسبب نظام البطولة الذي يضمن عدم مواجهة المتصدرين مع بعضهما البعض قبل النهائي، موضحًا أن الهدف من هذا النظام، هو منح الفرق فرصة متساوية للوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة من المسابقة.

    وأخيرًا، أكد أن القرعة الرسمية لتحديد مباريات الدور القادم من دوري أبطال آسيا للنخبة ستقام في 25 مارس المقبل.

  • نتائج النصر هذا الموسم

     فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "المركز الثاني" في جدول الترتيب، برصيد 52 نقطة من 21 مباراة؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن فريق الهلال الأول لكرة القدم، صاحب "الصدارة".

    أيضًا.. تأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2"، كمتصدر لمجموعته بـ"العلامة الكاملة"؛ كما فاز على أركاداج التركماني، ذهابًا وإيابًا، بنتيجة (1-0) في كلتا المباراتين.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 16 انتصارًا مع 5 تعادلات في 21 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري فقد حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية قبل التعادل سلبيًا في الأسبوع السابع مع شباب الأهلي دبي الإماراتي ويختتم دور المجموعات بفوز جديد على الوحدة.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي في بداية الموسم الحالي جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي. 

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الحزم crest
الحزم
الحزم
دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
0