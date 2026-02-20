"الهلال يتجنب هذا الفريق بالنخبة" .. بدر بالعبيد : النصر يتجه للغرب في رحلته الآسيوية والنهائي يقام بملعبه!

فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "المركز الثاني" في جدول الترتيب، برصيد 52 نقطة من 21 مباراة؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن فريق الهلال الأول لكرة القدم، صاحب "الصدارة".
أيضًا.. تأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2"، كمتصدر لمجموعته بـ"العلامة الكاملة"؛ كما فاز على أركاداج التركماني، ذهابًا وإيابًا، بنتيجة (1-0) في كلتا المباراتين.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.