أحمد فرهود

سيُطالب مدرب النصر بهذا الأمر!.. الهلال يقرر "التصعيد قانونيًا" ضد جورج جيسوس

المعركة تبدأ بين الهلال وجورج جيسوس بعد سنوات العشرة..

يبدو أن الأيام القليلة القادمة، ستشهد معركة حقيقية بين نادي الهلال ومديره الفني البرتغالي السابق جورج جيسوس؛ والذي يتولى قيادة الغريم التاريخي النصر، حاليًا.

جيسوس أشرف على تدريب الهلال في ولايتين؛ الأولى من "صيف 2018 إلى يناير 2019" والثانية من "يوليو 2023 إلى مايو 2025"، محققًا خلالها 5 ألقاب رسمية.

وبعد إقالته من تدريب الهلال.. توصل جيسوس إلى اتفاق مع النصر؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بشكلٍ رسمي، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الهلال يقرر "التصعيد قانونيًا" ضد جورج جيسوس

    وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي وليد الفراج، نقلًا عن مصادر بنادي الهلال؛ أن إدارة الزعيم تستعد لـ"التصعيد قانونيًا" ضد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي لفريق النصر الأول لكرة القدم.

    الفراج كشف عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، عن أن تصعيد الهلال ضد جيسوس؛ يأتي بعد تصريحات المدرب المثيرة للجدل، في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة النصر مع الشباب.

    النصر يستضيف الشباب، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

  • الهلال سيُطالب جورج جيسوس بهذا الأمر في شكواه!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي وليد الفراج أوضح أن مسؤولي الهلال، تأكدوا أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، اتهم الزعيم بأنه يحصل على مساعدات؛ بسبب علاقاته مع جهات عليا في السعودية.

    وأشار الفراج إلى أن الهلال، يرى أن هذه الاتهامات خطيرة؛ وبناء على ذلك سيُطالب في شكواه ضد جيسوس، أن يثبت مدرب النصر بـ"الأدلة" ما صرح به في المؤتمر - سالف الذكر-.

    وكان جيسوس قال إن هُناك أندية تعمل داخل الملعب وخارجه؛ مع التأكيد على أن النصر، لا يملك نفس قوة الهلال السياسية للضغط على الحكام.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 12 انتصارًا مع تعادلين، في 14 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 28.

    * فوز: 23.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 67.

    * أهداف مستقبلة: 25.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

    22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.

    23- الجولة الرابعة عشر من الدوري: النصر (1-2) القادسية.

    24- الجولة الخامسة عشر من الدوري: الهلال (3-1) النصر.

