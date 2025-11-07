Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

بعد تلميحات النصر للضغوطات التحكيمية! .. حقيقة "مجاملة الهلال" ضد النجمة ولقطة مفاجئة تثير الجدل

الجدل التحكيمي يشتعل في الملاعب السعودية..

شهدت مباراة نادي الهلال ضد مستضيفه النجمة، مساء يوم الجمعة، الكثير من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل.

الهلال فاز (4-2) على فريق النجمة الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. وصل الهلال إلى نقطته الـ20، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما تجمد النجمة في قاع الترتيب، بدون أي نقطة.

  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جدل تحكيمي في مباراة الهلال والنجمة

    وفي هذا السياق.. أشهر الحكم الإسباني أليخاندرو مونيز، "كارتين أحمرين" لثنائي نادي النجمة لازارو فينيسيوس وجواد الياميق؛ وذلك في الدقيقتين 58 و76 من المواجهة ضد الهلال، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    الطردان ساهما في انتصار الهلال، وحصوله على 3 نقاط مهمة للغاية؛ بعد أن تأخر "مرتين" ضد نادي النجمة، الذي يُعاني منذ بداية الموسم الرياضي الحالي.

    والأحداث التحكيمية الجدلية في مباراة الهلال والنجمة؛ أعقبت البيان الذي أصدره نادي النصر في الساعات الماضية، وألمح فيه إلى ممارسة الزعيم وبعض الأندية المنافسة ضغوطات على التحكيم.

    بيان النصر جاء بعد أن سخر عدد من نجوم الهلال والأهلي، من "ركلة الجزاء" المحتسبة للعالمي ضد الفيحاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إلى جانب حديث الكثير من الإعلاميين المنتمين للزعيم تحديدًا، عن وجود مساعدات تحكيمية خاصة للفريق الأصفر.

    • إعلان
  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    طرد ثنائي النجمة ضد نادي الهلال صحيح 100%

    وبعد ما سبق.. أثبت المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني عدم تأثر الحكم الإسباني أليخاندرو مونيز، الذي أدار مباراة الهلال ومستضيفه النجمة في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، من أي ضغوطاتٍ - كما يدعي البعض -.

    القحطاني أشار عبر برنامج "دورينا غير"، مساء يوم الجمعة، إلى أن الطردين اللذين تحصل عليهما ثنائي النجمة لازارو فينيسيوس وجواد الياميق؛ كانا صحيحين بنسبة 100%.

    وأوضح القحطاني أن لازارو ارتكب سلوكًا مشينًا؛ عندما استخدم قدمه لضرب منطقة حساسة في جسد حسان تمبكتي، قلب دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    وأضاف المستشار التحكيمي: "أما طرد الياميق؛ فجاء بعد منعه فرصة انفراد محقق للبرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم نادي الهلال".

    وأكد القحطاني أن الحكم الإسباني ارتكب خطأً في البداية، عندما احتسب "ركلة جزاء" وإنذار فقط للياميق؛ حيث رأى أن سقوط ليوناردو كان داخل منطقة الـ18.

    وتابع عبدالله القحطاني: "لكن.. بعد عودة مونيز إلى شاشة تقنية الفيديو (فار)، تأكد أن الخطأ وقع خارج منطقة الـ18 بقليل؛ وهُنا عاد واحتسب (ركلة حرة) للهلال بدلًا من (الجزائية)، مع طرد لاعب النجمة".

    وكشف القحطاني على أن الخطأ، طالما كان خارج منطقة الـ18 ومنع انفرادًا صريحًا؛ لا يُمكن معه تخفيف العقوبة الإدارية إلى إنذار، ومن هُنا كان طرد الياميق صحيحًا.

  • تعرض الهلال لـ"الظلم" في لقطة مثيرة للجدل!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني اعتبر أن نادي الهلال؛ هو من تعرض لـ"الظلم" في مواجهة النجمة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وأعلن القحطاني عدم احتساب الحكم الإسباني أليخاندرو مونيز، "ركلة جزاء" لمصلحة الهلال في الدقيقة 85؛ بعد ارتكاب لاعب النجمة خطأً على الجناح البرازيلي كايو سيزار.

    وفجّر القحطاني مفاجأة؛ بتأكيده على أن "الناقل الرسمي" لم يقم بإعادة اللقطة أو توضيحها، كما لم يتدخل حكام تقنية الفيديو "فار".

    وقام المستشار التحكيمي بتقريب اللقطة عبر الشاشة، من الزاوية الوحيدة التي جاءت من البث المباشر للمباراة؛ وذلك للتأكيد على ارتكاب خطأ ضد كايو داخل منطقة الـ18.

  • Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 19.

    * فوز: 14.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 42.

    * أهداف مستقبلة: 19.