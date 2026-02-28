رونالدو دائمًا يجد طوق النجاة: النصر والفيحاء "كلاكيت ثاني مرة" والصدارة صعبة قوية يا الأهلي!

الصدارة تناديه، ورغم الصعوبات، إلا أنه دائمًا على الموعد، كسر شوكة الفيحاء في المجمعة، ذلك هو النصر الذي حقق انتصارًا كبيرًا بنتيجة (3-1)، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

كلا الفريقين سجل هدفًا في مرماه، سواءً عبد الإله العمري الذي تقدم للفيحاء في الدقيقة 45+2، أو الحارس أورلاندو موسكيرا الذي تسبب في ثاني أهداف النصر بالدقيقة 80، وذلك بعد تعادل ساديو ماني ثم رصاصة الرحمة من عبد الله الحمدان في الدقيقتين 72 و85.

ورفع النصر رصيده إلى 61 نقطة، ليعود إلى صدارة ترتيب دوري روشن، بفارق نقطتين عن الأهلي "الوصيف"، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة، في المركز الثاني عشر.