محمود خالد

رونالدو دائمًا يجد طوق النجاة: النصر والفيحاء "كلاكيت ثاني مرة" والصدارة صعبة قوية يا الأهلي!

النصر يعود إلى الصدارة بثلاثية الفيحاء..

الصدارة تناديه، ورغم الصعوبات، إلا أنه دائمًا على الموعد، كسر شوكة الفيحاء في المجمعة، ذلك هو النصر الذي حقق انتصارًا كبيرًا بنتيجة (3-1)، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

كلا الفريقين سجل هدفًا في مرماه، سواءً عبد الإله العمري الذي تقدم للفيحاء في الدقيقة 45+2، أو الحارس أورلاندو موسكيرا الذي تسبب في ثاني أهداف النصر بالدقيقة 80، وذلك بعد تعادل ساديو ماني ثم رصاصة الرحمة من عبد الله الحمدان في الدقيقتين 72 و85.

ورفع النصر رصيده إلى 61 نقطة، ليعود إلى صدارة ترتيب دوري روشن، بفارق نقطتين عن الأهلي "الوصيف"، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة، في المركز الثاني عشر.

ماذا صنع النصر أمام الفيحاء؟ وماذا قدم كريستيانو رونالدو؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    فيلانويفا والعمري .. كلاكيت ثاني مرة

    إذا ما كان السؤال حول أبرز أحداث مباراة الدور الأول، فبالتأكيد ستكون الإجابة "ركلة جزاء النصر"، التي جاءت في آخر الدقائق، وقادت العالمي لانتصار في اللحظات الأخيرة.

    الركلة الجزائية التي شكك كثيرون في شرعيتها، لم يكن بطلها هو كريستيانو رونالدو، رغم أنه من نفّذ الركلة، بل في واقعة الالتحام بين ميكيل فيلانويفا وعبد الإله العمري، التي قادت الحكم محمد الهويش آنذاك، لاحتسابها.

    اليوم، يمكن القول إن الثنائي أيضًا كانا صاحبي أبرز اللقطات في مباراة الفيحاء والنصر، إلا أنها لم تكن لقطة واحدة، بل اثنتين..

    * اللقطة الأولى: تدخل فيلانويفا على قدم محمد سيماكان، والذي قاد الحكم عبد الله العويدان، لاحتساب ركلة جزاء جديدة.

    * اللقطة الثانية: تسبب عبد الإله العمري في هدف ذاتي بالخطأ في مرماه، أثناء محاولة اعتراض عرضية راكان كعبي.

  • أقلقتنا يا رونالدو!

    من النوادر أن تجد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يفشل في تسجيل ركلة جزاء، رغم أنه عادل رقمه السلبي مع النصر، بإهدار ركلتين للموسم الثاني على التوالي..

    * موسم 2024-2025: أهدر ضد التعاون في كأس الملك، ثم الخليج في دوري روشن.

    * موسم 2025-2026: أهدر ضد الفتح والفيحاء في دوري روشن.

    ولكن، لنضع ركلة الجزاء جانبًا، فإن كريستيانو رونالدو لم يكن في أفضل حالاته أمام الفيحاء، على الرغم من تحركاته في العمق وعلى الطرف الأيسر، ومن ثم ممارسة دور صانع الألعاب في الشوط الثاني.

    وظهر رونالدو وهو يتحدث مع طبيب النصر، خلال الدقيقة 76، وبعدها بأربع دقائق، تقرر استبداله بعبد الله الحمدان، الأمر الذي يثير القلق حول الحالة الصحية لرونالدو، وما إذا كان الأمر مجرد إجهاد أم بوادر إصابة، خاصة وأن ساديو ماني هو من تقدم كتيبة النصر أثناء الاحتفال مع الجماهير بعد المباراة.

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    من العمري إلى فيليكس .. ظن جيسوس لا يخيب أبدًا

    رغم أن الهدف على الورق، قد احتسب بالخطأ على الحارس موسكيرا، إلا أن جواو فيليكس، كرّس حقيقة ثابتة، وهي أن ظن جورج جيسوس لا يخيب أبدًا.

    "سعيد بما يقدمه وأثق أنه سيسجل مستقبلًا"، هكذا تحدث جيسوس عن جواو فيليكس، حينما تم سؤاله بشأن غياب فيليكس عن التسجيل، رغم انطلاقته المذهلة للموسم مع النصر.

    اليوم، كان جواو فيليكس، أحد نجوم الليلة بلا منازع، بهدف احتُسب بالخطأ على موسكيرا، ولكن يبقى الفضل للبرتغالي في تسديدته التي ارتطمت بالعارضة ثم بالحارس، كما صنع تمريرة حاسمة إلى عبد الله الحمدان، الذي سجل الهدف الثالث.

    الحقيقة أن جيسوس كلما وضع ثقته في لاعب، لا يخيب ظنه، ومثالًا على ذلك، عبد الإله العمري، نعم، الذي أحرز هدفًا بالخطأ اليوم، ولكن المدافع الذي كان يستقبل هجوم النصر، وسط اتهامات بانحيازه للاتحاد، صنع جبهة دفاعية "قوية" مع محمد سيماكان، ولا يزال يثبت بأنه قلب الأسد، فبخلاف الهدف الذاتي، تمكن من قطع تسديدة واسترداد الكرة "3" مرات.

    ولنتحدث أيضًا عن عبد الله الحمدان، الذي لم يخيب ثقة جورج جيسوس، بعد التعاقد معه في الميركاتو الشتوي، وها هو يسجل أول أهدافه في دوري روشن، بقميص العالمي، وكان سبق وأن أحرز هدفًا في مرمى أركاداج في دوري أبطال آسيا 2.

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة .. رونالدو يجد طوق النجاة

    قبل أن نعود إلى كريستيانو رونالدو، لنتحدث عن الفيحاء، واستمرار معاناة الجناح فاشيون ساكالا، أحد مفاتيح خطورة الفريق، مع النصر، فيما يعد صبري دهل، أصغر لاعب يسجل هذا الموسم بعمر 17 عامًا و10 أشهر، بمثابة مصدر إزعاج كبير، بفضل انطلاقاته في الجبهة اليمنى، والتنوع في الأدوار بالتوجه للطرف الأيسر، فضلًا عن صناعة تمريرتين مفتاحيتين لزملائه، الأمر الذي يجعله بحق أحد أكبر المواهب هذا الموسم.

    لنعد إلى النصر، ونؤكد حقيقة ثابتة، بأن كريستيانو رونالدو، وإن أهدر ركلة جزاء، أو كان خارج الأجواء، فإن هناك دائمًا من ينقذه، بين تحركات ساديو ماني وكينجسلي كومان وجواو فيليكس، الأمر الذي يجعل كتيبة جورج جيسوس، بمثابة اختبار صعب على الأهلي، الذي ما إن يصل للصدارة، حتى يفقده سريعًا.

    النصر استفاد من تنظيمه الدفاعي، وتحركات نواف بوشل على الطرف الأيمن، وسلاح العرضيات الأرضية التي صنعت خطورة كبرى على مرمى الفيحاء، رغم التكتلات، وقتالية فيلانويفا وكريس سمولينج في قلب الدفاع.

