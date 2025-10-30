TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-RIYADHAFP
أحمد فرهود

"نجوم النصر تعرضوا للمرض وأنا المدرب صاحب أطول سلسلة انتصارات في العالم" .. جورج جيسوس يدافع عن نفسه بعد نكسة الاتحاد

ماذا قال جورج جيسوس بعد حملة الهجوم عليه؟!..

رغم البداية القوية لنادي النصر في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس؛ إلا أن الشكوك بدأت تحاصر الفريق الأول لكرة القدم مجددًا، بعد الخسارة الأخيرة ضد الاتحاد.

النصر خسر (1-2) ضد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء الماضي؛ ليودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور ثمن النهائي.

ولذلك.. حرص جيسوس على الرد على الانتقادات التي يتعرض لها هو على المستوى الشخصي، إلى جانب الشكوك التي بدأت تحاصر الفريق النصراوي.

  • Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport

    جورج جيسوس يدافع عن نفسه بـ"رقم عالمي تاريخي"!

    البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، طالب جمهور قلعة العالمي بـ"مواصلة الدعم"؛ مشددًا على أن خسارة أي مباراة، أمر طبيعي في عالم الساحرة المستديرة.

    وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة النصر والفيحاء، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، ونقلته صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الخميس: "نعم تعرضنا لخسارة مؤلمة أمام الاتحاد.. من المستحيل الفوز في كل المباريات، ومن الصعب أن يقود مدير فني فريقًا ما، ويفوز دائمًا".

    وأضاف المدير الفني البرتغالي المخضرم، مخاطبًا منتقديه: "لكني أريد أن أذكر الجميع؛ أنني أكثر مدرب في العالم حقق سلسلة انتصارات، بـ34 مباراة متتالية".

    • إعلان
  • Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport

    مرض نجوم النصر بعد رحلة الهند الآسيوية

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، برر خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام عملاق جدة الاتحاد، في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إلى مرض العديد من لاعبيه.

    وعن ذلك يقول جيسوس: "بعد عودتنا من رحلة الهند، عقب مواجهة الفريق المحلي جوا في مسابقة دوري أبطال آسيا (2)، تعرض بعض اللاعبين للمرض".

    وشدد المدير الفني البرتغالي على أنه يحاول الآن، إعادة نجوم النصر إلى وضعهم الطبيعي؛ من أجل المنافسة بقوة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، الذي يعد الهدف الأول في الموسم الحالي.

    المثير في الأمر أنه بعد رحلة الهند، وقبل كلاسيكو المملكة الكبير ضد الاتحاد في الكأس؛ خاض النصر مباراة ضد نادي الحزم وفاز فيها (2-0)، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

  • Bento Al Nassr Fans Jorge JesusGetty Image/ Goal AR

    لماذا شارك بينتو في كلاسيكو النصر والاتحاد؟

    وأخيرًا.. رد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، على الهجوم الذي يتعرض له الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس؛ والذي خاض كلاسيكو الاتحاد في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، بدلًا من المتألق نواف العقيدي.

    وأوضح جيسوس أنه لديه ثقة كبيرة في بينتو، وكذلك العقيدي وراغد النجار؛ ولكنه يتبع استراتيجية خاصة في إشراك الحراس خلال المباريات، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    هذه الاستراتيجية هي مشاركة العقيدي، في المباريات التي تشترط مشاركة 8 أجانب فقط؛ على أن يلعب بينتو، في المسابقات التي تسمح بتواجد أي عدد من المحترفين - مثل كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا "2" -.

  • Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الست الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.