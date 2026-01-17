النصر فاز وجيسوس لم يتعلم الدرس: لا تترك لاعبك يرحل .. والشباب كان يفتقد حمد الله رغم تألق بديله!

عاد النصر لطريق الانتصارات، ورجع الشباب إلى دوامة الهزائم، في مباراة ملحمية، شهدًا فوزًا للعالمي بنتيجة (3-2)، من معقل الأول بارك، في قمة الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

الهدف الأول من كلا الفريقين جاء عن طريق الخطأ، حيث سجل سعد بالعبيد ومحمد سيماكان، بالخطأ في الدقيقتين 2 و31، ووسًع النصر الفارق بالهدف الثاني لكينجسلي كومان بالدقيقة 8، فيما تعادل كارلوس جونيور للشباب بالدقيقة 53، قبل أن يوقّع عبد الرحمن غريب على ثالث أهداف الأصفر بالدقيقة 76.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة، ليبدأ لعبة الكراسي الموسيقية مع الأهلي، الذي تراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف، فيما يتربع الهلال في الصدارة بـ38 نقطة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 11 نقطة، في المركز الرابع عشر.