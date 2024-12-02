في مباراة فك اللعنة التاريخية .. "النصر لن يستطيع المنافسة بدون كريستيانو رونالدو ونجم السد يقدم درسًا لإدارة العالمي"

النصر يخسر لأول مرة في آسيا خلال الموسم الحالي..

في "التجربة الأخيرة" قبل مواجهة الاتحاد.. سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في فخ الخسارة أمام السد القطري، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

النصر خسر (1-2) أمام السد، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ في مباراة شهدت إراحة بعض العناصر الأساسية للعالمي، بعد ضمان التأهل إلى دور ثمن النهائي رسميًا؛ وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والمدافع الفرنسي محمد سيماكان.

النجم الدولي القطري المتألق أكرم عفيف افتتح الأهداف لمصلحة نادي السد، في الدقيقة 53 من عمر المباراة؛ قبل أن يُعادل النصر النتيجة في الدقيقة 80، عن طريق المغربي رومان سايس بـ"الخطأ في مرمى فريقه".

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وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة؛ منح الجزائري آدم وناس "النقاط الثلاث" لمصلحة الفريق القطري؛ بهدف سجله من "ركلة جزاء"، تحصل عليها عفيف بالذات.

وبهذه النتيجة.. تجمد النصر عند النقطة 13، في "المركز الثالث" بمنطقة العرب في مسابقة النخبة الآسيوية؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن السد "الرابع"، الذي وصل إلى نقطته الثانية عشر.

والآن.. سيكون على النصر الاستعداد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء يوم الجمعة القادم، في كلاسيكو المملكة الكبير، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز السد القاتل على النصر، مساء اليوم الإثنين، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025..