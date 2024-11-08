نجم النصر يبدأ في "كتابة نهايته" ضد الرياض .. والهلال أعاد "العالمي المرعب" لجماهيره ولكن!

النصر يحصل على 3 نقاط مهمة في صراع اللقب..

"الكبار يعرفون كيف يعودون مجددًا".. هذا ما أثبته الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من خلال نتائجه في الفترة القليلة الماضية؛ وآخرها ضد الرياض، مساء اليوم الجمعة.

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النصر فاز (1-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

هدف النصر الوحيد في شباك فريق العاصمة الآخر؛ سجله النجم الدولي السنغالي ساديو ماني، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول؛ ليمنح من خلاله العالمي، 3 نقاط مهمة للغاية.

وبهذه النتيجة.. استعاد العالمي "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 22 نقطة من 6 انتصارات و4 تعادلات، وبدون أي هزيمة - حتى الآن -.

ويبتعد الفريق النصراوي بـ5 نقاط عن نادي الاتحاد "الوصيف"، و6 نقاط عن عملاق الرياض الهلال "المتصدر"؛ في الوقت الذي يسبق فيه فريق الشباب "الرابع" بنقطة وحيدة فقط.

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وعلى الرغم من فوز النصر الصعب على الرياض؛ إلا أن الفريق الأول لكرة القدم كان "الطرف الأفضل" بصفة عامة، طوال الـ90 دقيقة، وكان من الممكن أن يخرج بنتيجة أكبر بكثير.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز نادي النصر على مستضيفه الرياض، مساء اليوم الجمعة، في المسابقة المحلية..