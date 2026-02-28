Goal.com
علي سمير

"حاسبوه قبل معاقبة مدرب الخليج" .. مطالب جديدة باتخاذ إجراءات مشددة ضد جورج جيسوس!

الحديث عن التحكيم مستمر في دوري روشن السعودي

أثار اليوناني جورجيوس دونيس مدرب الخليج، حالة من الضجة بعد اتهامه للحكم محمد الهويش، بالتسبب في خسارة فريقه أمام الاتحاد، بالجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي.

اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، انتهى بفوز الاتحاد بهدف دانيلو بيريرا، في الدقيقة 52، بعد استغلاله تمريرة محمدو دومبيا من ركلة ركنية.

تصريحات دونيس بعد المباراة، جعلت البعض يخرج من أجل المطالبة بإيقافه، بسبب هجومه الصريح على حكم المباراة.

  • ماذا قال الزلال؟

    وفي هذا السياق، قال الزلال خلال ظهوره عبر برنامج "أكشن مع وليد":"بالحديث عن لجنة التحكيم وما أثير مؤخرًا حول بعض القرارات، الخليج أصدر بيانًا رسميًا للاعتراض على عدم احتساب ركلة جزاء واضحة وصريحة".

    وأضاف:"لو كانت لجنة الانضباط تنوي معاقبة دونيس على تصريحاته، فيجب عليها فعل نفس الأمر مع جورج جيسوس مدرب النصر، لأنه تغيب عن 3 مؤتمرات صحفية دون أي رد فعل ضده".

  • تفاصيل اللقطة الجدلية في مباراة الاتحاد والخليج

    وتسبب الحكم محمد الهويش، في غض الطرف عن مخالفة ارتكبها البرازيلي فابينيو تفاريس، متوسط ميدان الاتحاد، الذي قام بركل ساق كوربيليس، دون كرة، داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 59.

    الهويش رفض التوجه إلى شاشة الفيديو، لمراجعة اللقطة، وهو الأمر الذي أنقذ فابينيو، الذي كان يمتلك بطاقة صفراء خلال المباراة.

    في المقابل، انفجر دونيس غضبًا إزاء عدم احتساب تلك الواقعة، ما دفعه للتوجه إلى طاقم التحكيم عقب صافرة النهاية، من أجل الاعتراض على قرارات الهويش، الذي رد بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه. 

  • تصريحات دونيس بعد الخسارة

     وخلال ظهوره في المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة، تقدم دونيس برسالة اعتذار إلى الجهاز الإداري واللاعبين، عن الطرد الذي تعرض له، فيما وصف هذا الأمر، برسالة مثيرة للجدل، حيث قال إنه لم يكن يحدث ذلك عندما كان مع الهلال.

    وأضاف دونيس، أن الخليج خسر المباراة بسبب قرارات التحكيم، كاشفًا عن رسالته إلى الهويش التي أسفرت عن البطاقة الحمراء، بقوله "تحدث مع الحكم وقلت إنكم لا تحترمون فريقي، وكان يجب احتساب ركلة جزاء وطرد فابينيو، الحكام غيروا النتيجة".

    واستطرد مدرب الخليج بأن فريقه ممتاز، وهو نتاج مجهود موسمين لتكوين الفريق، مضيفًا "نحترم الفريق المنافس والحكام، وفلسفتنا أن نقدم كرة جميلة، ولكن هناك أشخاص قد لا يحبون هذا الأمر".

    من جانبه، كشف أحمد خريدة، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج، في حديثه لوسائل الإعلام، بأنه رغم دعم الحكم المحلي، إلا أن ما حدث اليوم، كان واضحًا للجميع.

    وأضاف "نحن في زمن الفار، حدث ركل على لاعبنا، وهو أمر واضح مثل الشمس، إذا لم تحتسب تلك ركلة جزاء، فمتى تحتسب؟ الاتحاد نادي كبير، ولا يحتاج لمساعدة من أحد، الحالة واضحة، إذا في عصر الفار لم تحتسب تلك، والحكم ينفي بتلك السرعة… أسأل لجنة الحكام بمراجعة حالة ركل فابينيو لكوربيليس وتقييمها، لأنها لا تحتاج إلى الخبرة".

  • جيسوس والتغيب عن المؤتمرات الصحفية

    المدرب البرتغالي أثار حالة من الجدل مؤخرًا بسبب غيابه عن المؤتمرات الصحفية لفريقه النصر، خلال الأزمة الشهيرة لكريستيانو رونالدو واعتراضه على سوق انتقالات ناديه ودعم منافسه الهلال بأكثر من صفقة أبرزها كريم بنزيما.

    جيسوس غاب عن المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الاتحاد، وكذلك المؤتمر الذي أعقب اللقاء، ولم يظهر كذلك للرد على أسئلة الصحفيين أمام الرياض، مما جعل المطالب تظهر لمعاقبته.

