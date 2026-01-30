شكرًا للهلال ويايسله: النصر عملاق بفضل الأسد و"رجل الظل الجديد" .. ونظرة العقيدي تفرط عقد رينارد!

مباراة عنوانها "الشوط الثاني"، حسمها النصر في بريدة، بفوز كبير على مضيفه الخلود، بنتيجة (3-0)، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وبصناعتين من جواو فيليكس، تقدم كريستيانو رونالدو ومحمد سيماكان بهدفين للنصر، فيما وقّع كينجسلي كومان على الهدف الثالث في الدقائق 47 و53 و87.

ورفع النصر رصيده إلى 43 نقطة، ليعود إلى وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق ثلاث نقاط عن الهلال "المتصدر"، وبأفضلية الأهداف عن الأهلي "الثالث"، بينما تجمد رصيد الخلود عند 15 نقطة، في المركز الرابع عشر.