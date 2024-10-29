"أجانب بتصرفات مزاجية وستيفانو بيولي يفشل في حل أزمات كاسترو!" .. خسارة النصر طبيعية والتعاون يفك اللعنة التاريخية

النصر يفقد بطولة جديدة..

رغم امتلاك الفريق واحدًا من أساطير اللعبة، وهو البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ إلا أن ما يحدث مع النصر السعودي، أصبح لغزًا حقيقيًا، يحير المنافسين قبل محبي هذا الكيان الرياضي الكبير.

النصر واصل خسارة البطولة تلو الأخرى، منذ التعاقد مع رونالدو في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"؛ آخرها كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وودع الفريق النصراوي أغلى الكؤوس من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة على ملعبه ووسط جماهيره "الأول بارك"، بهدف مقابل لا شيء ضد التعاون، مساء اليوم الثلاثاء.

التعاون سجل هدفه الوحيد في المباراة، برأسية رائعة من المدافع السعودي وليد الأحمد؛ الذي استغل عرضية متقنة من ركلة ركنية، في الدقيقة 71.

وكان بإمكان النصر أن يعادل النتيجة؛ لولا إضاعة رونالدو "ركلة جزاء"، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة؛ حيث سددها بطريقة غريبة أعلى العارضة.

وهذه هي ثاني بطولة يفقدها النصر في الموسم الحالي 2024-2025؛ بعد خسارته أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال (1-4)، في نهائي كأس السوبر السعودي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد خسارة النصر أمام التعاون، مساء اليوم الثلاثاء، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين..