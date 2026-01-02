Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"قلل من النصر أمام الأهلي بطريقة مبتكرة"! .. ميريح ديميرال يصعد معركته ضد العالمي بعد الكلاسيكو

ماذا فعل مدافع الأهلي؟!..

واصل النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، التصعيد ضد نادي النصر، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بعد الفوز في الكلاسيكو، مساء يوم الجمعة.

النصر خسر (2-3) ضد الأهلي، مساء يوم الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. أمن الفريق الأهلاوي "مركزه الرابع" بـ25 نقطة؛ بينما بات النصر صاحب الـ31 نقطة، مهددًا بفقدان "صدارته".

  • ميريح ديميرال يقلل من النصر أمام الأهلي بـ"طريقة مبتكرة"!

    وفي هذا السياق.. نشر النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تصميمًا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ يظهره شخصيًا وهو يجلس مستمتعًا داخل أرضية الملعب، ومن ورائه جمهور الراقي.

    ليس هذا فقط.. التصميم أظهر ديميرال، وهو ممسكًا بصحيفة؛ مكتوبًا عليها بعض الكلمات الساخرة من نادي النصر، بعد خسارة الأخير في الكلاسيكو ضد الأهلي.

    هذه الكلمات بدأت بأن الفريق النصراوي؛ لم يتعرض لأي هزيمة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وتم "الشطب" على هذه الكلمات، مع وضع جملة "النصر لم يلعب ضد الأهلي هذا الموسم" بدلًا منها؛ في إشارة إلى أن سلسلة عدم هزيمة العالمي، كانت لمجرد أنه لم يُقابل الراقي - وعندما تواجها سقط الفريق الأصفر -.

    معركة ميريح ديميرال مع النصر اشتعلت في بداية الموسم

    المثير في الأمر أن سخرية النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من نادي النصر بعد الكلاسيكو؛ هو تصعيد جديد ضد العالمي، بعد ما حدث في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ديميرال كان قد شكك في فوز النصر (2-1) على نادي الفيحاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وقتها.. تحصل النصر على "ركلة جزاء" أُثير بشأنها الكثير من الجدل؛ وذلك في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، سجل منها الأسطورة كريستيانو رونالدو هدف الفوز القاتل.

    بعدها.. نشر ديميرال رموزًا تعبيرية عبر منصة "إكس"؛ عبارة عن مجموعة من "الوجوه الضاحكة"، في سخرية واضحة من احتساب "الركلة الجزائية" - سالفة الذكر -.

    وهُنا.. تعرض المدافع الأهلاوي لحملة هجوم عنيفة، من كل ما هو منتمي للنصر؛ سواء إعلاميين ونقاد رياضيين، أو جماهير.

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 7 مباريات مقابل 4 تعادلات وهزيمة، في 12 لقاءً.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 24.

    - فوز: 16.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 3.

    - أهداف مسجلة: 59.

    - أهداف مستقبلة: 28.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة (2-3) ضد الأهلي في الكلاسيكو الكبير.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

    22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.

