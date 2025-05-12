النصر ضد الأخدود | احذروا "ألاعيب" ساديو ماني وكرة القدم لم تعد تطيق كريستيانو رونالدو .. توقفوا عن تشويه كل جميل في العالمي!

أبرز ملامح الفوز العريض للنصر أمام الأخدود بنتيجة (9-0)..

غبار الهزيمة في الكلاسيكو أمام الاتحاد في الجولة الـ30، نفضه النصر عنه سريعًا، وانتقم لنفسه بإحراز تسعة أهداف الليلة في شباك الأخدود..

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العالمي حل ضيفًا على الأخدود اليوم الإثنين، ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن، ليضربه بتساعية نظيفة، في وقت لعب به أصحاب الأرض بعشرة لاعبين من الدقيقة 47 على إثر طرد الحارس الأساسي باولو فيتور.

أهداف النصر أتت عن طريق أيمن يحيى، جون دوران "هدفين"، مارسيلو بروزوفيتش، ساديو ماني "رباعية منها ضربة جزاء"، ومحمد مران "ضربة جزاء"، في الدقائق 16، 20، 27، 6+45، 52، 59، 64، 74، و4+90.

هذا الانتصار مكّن العالمي من استعادة المركز الثالث – المؤهل لدوري أبطال آسيا 2 – من جديد، إذ رفع رصيده للنقطة 63 متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن القادسية "الرابع"، ومتأخرًا بخمس نقاط عن الهلال "الوصيف"، و11 نقطة عن الاتحاد "المتصدر".

أما عن الأخدود فقد اقترب خطوة جديدة من الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى، إذ تجمد رصيده عن 28 نقطة في المركز الـ17 وقبل الأخير، مع بقاء ثلاث جولات على نهاية الموسم.

لكن دعونا نضع الأمور في نصابها .. هذا الفوز العريض لا يستحق الاحتفالات، ففي الأخير الأخدود كان مستسلمًا بشكل كبير، بخلاف لعبه الشوط الثاني بعشرة لاعبين فقط على إثر طرد حارسه.

ومع ذلك .. هناك بعض النقاط التي نحتاج لأبرزها في مواجهة الأخدود والنصر الليلة، ولتكون مهيئًا لما هو قادم، لا تنتظر في السطور القادمة الحديث عن إيجابيات بصورة كبيرة، فمعاناة العالمي أكبر من مجرد فوز (9-0) أمام فريق صعد الموسم الماضي لدوري روشن ويقترب مع نهاية الموسم الجاري من العودة من جديد لدوري يلو!

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