النصر ضد الأخدود | تقديم "بديل" رياض محرز إلى الأهلي .. و"التفويت" بسبب الهلال مرفوض

النصر هرب من فخ الأخدود..

SHAHID

"لن نستسلم بسهولة".. رسالة وجهها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى الغريم الهلالي؛ في مباراته أمام الأخدود، مساء اليوم الخميس.

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النصر فاز (3-2) على مستضيفه الأخدود، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ليؤجل تتويج الهلال باللقب رسميًا.

وعلى الهلال الآن؛ انتظار مباراته أمام الحزم، مساء يوم السبت القادم؛ من أجل تحقيق الفوز أو التعادل، لضمان لقب الدوري رسميًا، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

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الحقيقة أن الهلال، كان سيتوج بطلًا للدوري الليلة، وذلك حتى الوقت بدل الضائع من عمر مباراة النصر والأخدود؛ إلى أن جاء النجم الكرواتي الكبير مارسيلو بروزوفيتش، وخطف هدف الفوز.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، من فوز النصر الصعب على الأخدود، مساء اليوم الخميس..