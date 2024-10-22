"ساديو ماني ذهب ولم يعد وعلى بيولي الحذر من سيناريو كاسترو المأساوي" .. الاستقلال يدق جرس الإنذار في النصر

النصر ينتزع 3 نقاط غالية..

الألقاب والبطولات لا تأتي إلا من خلال بذل الجهد والعرق على أرضية الملعب؛ وهذا ما كان يجب على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أن يجربه أمام منافسه الاستقلال الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء.

النصر عانى بشدة، قبل الفوز (1-0) على الاستقلال، في المباراة التي أقيمت على "استاد راشد" بدولة الإمارات العربية المتحدة، نظرًا للظروف السياسية في إيران؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

هدف النصر الوحيد في شباك الاستقلال، سجله المدافع الإسباني المتألق مؤخرًا إيمريك لابورت، في الدقيقة 81 من عمر المباراة؛ بعد متابعة أكثر من رائعة للكرة العائدة من حارس الفريق الإيراني، عقب رأسية قوية من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها لابورت، مع منتخب إسبانيا ونادي النصر؛ حيث كان قد أحرز هدفًا ضد صربيا، في دوري الأمم الأوروبية، ثم أمام الشباب في دوري روشن السعودي للمحترفين، وأخيرًا ضد الاستقلال في النخبة الآسيوية.

ورفع العالمي رصيده بالفوز على الاستقلال، إلى النقطة السابعة من فوزين وتعادل، في المركز الرابع بجدول ترتيب "منطقة الغرب"؛ متأخرًا بنقطتين عن الهلال والأهلي السعوديين، صاحبي الصدارة والوصافة على التوالي، وبفارق الأهداف فقط عن السد القطري "الثالث".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز النصر الصعب على الاستقلال، في بطولة النخبة الآسيوية، مساء اليوم الثلاثاء..