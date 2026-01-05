"النصر أو هذا النادي"! .. علي البليهي يفاجئ الهلال بعد قرار الاستغناء عنه

وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" مساء اليوم الإثنين، عن أن النجم المخضرم علي البليهي، قلب دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ يضع خياري النصر والاتحاد، على رأس أولوياته في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

الموقع أكد أن البليهي ينتظر عروض من النصر والاتحاد؛ وذلك قبل الموافقة على الانتقال إلى نادي الشباب، الذي تحرك لحسم صفقته بالفعل في الساعات الماضية.

وأشار الموقع إلى أنه حال لم تصل عروض النصر والاتحاد، في الأيام القادمة؛ سيذهب البليهي إلى الفريق الشبابي، بشكلٍ رسمي.