نجم الاتحاد مقابل عبدالإله العمري .. "شرط النصر" يشعل الميركاتو الشتوي في السعودية!

وكان عبد الإله العمري، قد انتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف الاتحاد، خلال الموسم الماضي "2024-2025"، حيث لعب دورًا كبيرًا في تتويج العميد بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، قبل انتهاء فترة الإعارة، والعودة إلى الرياض.

ومنذ عودته إلى النصر، كان العمري مصدر جدل كبير؛ حيث لاقى اتهامات بأن ولاءه إلى الاتحاد، والذي انعكس في صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورفضه الاحتفال بأهداف العالمي، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وخرج جورج جيسوس، مدرب النصر، في أكثر من مناسبة، للدفاع عن عبد الإله العمري، مؤكدًا أنه يحتفل بصمت، ويكون سعيدًا من الداخل لحظة تسجيل الفريق لأي هدف، كما أنه تحدث مع اللاعب وهو مستمر مع العالمي بلا شك، ويعد لاعبًا مهمًا وملتزمًا للغاية، فضلًا عن كونه القائد الثالث في الفريق بعد كريستيانو رونالدو وسلطان الغنام.

ومع إصابة محمد سيماكان، بات جيسوس يعتمد على العمري لتكوين ثنائي دفاعي مع إينيجو مارتينيز، حيث أظهر عبد الإله استبسالًا دفاعيًا نال استحسان جماهير النصر، كما أنه نجح في تسجيل هدفين في مرمى الأهلي، وصناعة تمريرة حاسمة ضد الأخدود، فضلًا عن هز شباك الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2.