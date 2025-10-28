"كفاكم هجومًا ضد نجم الاتحاد وحان وقت نهاية حسرة برشلونة على إينيجو مارتينيز" .. كونسيساو يعلم جيسوس درسًا بملعب النصر

الفرق الكبيرة هي من تعرف كيف تنهض بعد السقوط؛ وهو ما أثبته نادي الاتحاد في كلاسيكو السعودية ضد النصر، مساء اليوم الثلاثاء.

الاتحاد دخل الكلاسيكو وهو في حالة سيئة للغاية؛ بينما منافسه النصر بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو، يحقق الفوز تلو الآخر محليًا وقاريًا.

لكن على الرغم من ذلك.. قدّم الاتحاد درسًا كرويًا على أرضية ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ ليفوز (2-1) على النصر، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

وافتتح المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، النتيجة لمصلحة نادي الاتحاد في الدقيقة 15؛ قبل أن يدرك البرازيلي أنجيلو جابرييل التعادل للفريق النصراوي، في الدقيقة 30.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ نجح الجزائري حسام عوار في إعادة الاتحاد للتقدم مرة أخرى، وهو الأمر الذي استمر حتى إطلاق صافرة النهاية.

وانضم الاتحاد في دور ربع النهائي لأغلى الكؤوس بذلك؛ إلى كل من "الفتح، الخليج، الخلود، الأهلي، القادسية، الشباب والهلال".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الاتحاد على النصر في كلاسيكو السعودية، مساء اليوم الثلاثاء..