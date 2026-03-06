Goal.com
أحمد فرهود

المساومة قد تكون الحل: النصر الأقرب و"لا يمكن استبعاد الاتحاد والهلال"!.. تيبو كورتوا بين إغراءات السعودية وحلم ريال مدريد

كورتوا أحد أهم نجوم ريال مدريد على الإطلاق..

بين جدران "سانتياجو برنابيو" العريقة، حيث صاغ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أسطورته كـ"جدار عازل لا يُقهر"؛ بدأت رياح التغيير تهب بقوة، من رمال الشرق.

نعم.. الرغة السعودية في استقطاب كورتوا، لم تعد مجرد طموح عابر؛ بل تحوّلت إلى زلزال، يُهدد استقرار العملاق الإسباني ريال مدريد.

وأعلن برنامج "إل شيريجيتو" الإسباني الشهير، عن إغراء سعودي يومي لكورتوا؛ لإقناعه بالرحيل عن الميرينجي، والانتقال إلى دوري روشن للمحترفين.  

والتحركات السعودية للتعاقد مع الحارس البلجيكي الكبير، تضعه أمام أصعب اختيار في مسيرته الكروية؛ وذلك ما بين تأمين مستقبله المالي في نهاية رحلته مع عالم الساحرة المستديرة، أو البقاء في صفوف أحد أفضل أندية العالم.

ونحن سنحاول من ناحيتنا في السطور القادمة، استعراض كيف يُمكن أن يستفيد كورتوا من العرض السعودي الضخم، لتحقيق أهدافه في ريال مدريد؛ إلى جانب النادي الأوفر حظًا لضمه، حسب الوضع الحالي..

  • Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    تيبو كورتوا.. مساومة ريال مدريد لتحقيق أكبر مكسب مالي

    كشف برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الشهير، عن الراتب الذي يتقاضاه الحارس البليجيكي الكبير تيبو كورتوا حاليًا، مع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ إلى جانب ذلك المعروض عليه من السعودية، وهما كالتالي:

    * راتبه مع ريال مدريد: 8 مليون يورو صافي.

    * العرض السعودي: 30 مليون يورو صافي.

    وبما أن كورتوا البالغ من العمر 33 سنة، يرتبط بعقدٍ مع ريال مدريد، حتى 30 يونيو من عام 2027؛ فهذا سيعني أنه سيدخل "الفترة الحرة"، بعد أقل من عام.

    وبالتالي.. فإن العملاق الإسباني قد يكون أمام خيارين؛ وهو تسريع عملية تجديد عقده، أو بيعه في الصيف القادم للاستفادة منه ماليًا.

    وهذا يعني أن تيبو كورتوا، بإمكانه استغلال العرض السعودي الضخم؛ للضغط على إدارة ريال مدريد، لزيادة راتبه عند التجديد.

    وصرح الحارس البلجيكي في وقتٍ سابق، أنه يحلم بالبقاء لسنوات عديدة أخرى مع ريال مدريد؛ ولكن حسب "إل شيرينجيتو" فإن العرض السعودي الضخم، قد يُغيّر كل شيء. 

    ويُعتبر كورتوا أحد أفضل حراس العالم حاليًا؛ لذلك من لن يكون من السهل على ريال مدريد تعويضه، إذا رحل في صيف 2026 إلى السعودية.

  • Cristiano Ronaldo Bento Al-Nassr 2024-25Getty

    النصر.. النادي السعودي الأكثر احتياجًا لخدمات تيبو كورتوا

    ومن حيث توقفنا؛ سنتحدث الآن عن الأندية الأشد احتياجًا إلى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، في المملكة العربية السعودية.

    بالطبع.. يُعد النصر النادي السعودي الأشد احتياجًا لخدمات كورتوا؛ إذا ما نظرنا للوضع الحالي داخل الفريق الأول لكرة القدم، وذلك للأسباب التالية:

    * أولًا: إمكانية رحيل الحارس البرازيلي بينتو ماتيوس؛ بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    * ثانيًا: تذبذب مستوى بينتو أساسًا؛ بالإضافة إلى الحارس السعودي الشاب نواف العقيدي.

    * ثالثًا: مشاكل العقيدي التي تنتهي داخل النصر؛ والتي جعلت غيابه أكثر من لعبه.

    هُنا.. بات من الضروري على النصر، أن يتعاقد مع حارس مرمى عالمي؛ يُنهي صداع هذا المركز، المستمر منذ سنوات عديدة.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH54-CITY-HILALAFP

    أسباب تدفع الاتحاد نحو تيبو كورتوا.. ولا يُمكن استبعاد الهلال!

    بخلاف النصر.. هُناك ناديان في المملكة العربية السعودية، قد يتحركا للتعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى العملاق الإسباني ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عملاق جدة الاتحاد.

    * ثانيًا: زعيم السعودية وآسيا الهلال.

    والاتحاد يملك بين صفوفه، الحارس بريدراج رايكوفيتش؛ والذي قدّم موسمًا مبهر مع الفريق الأول في 2024-2025، قبل أن يتراجع في العام الرياضي الحالي.

    رايكوفيتش حارس جيد جدًا؛ لكن مشكلته كثرة إصاباته، إلى جانب أن مستواه مُتقلب بشدة - يرتفع مع الفريق وينخفض إذا تراجع العميد الاتحادي بالكامل -.

    ويرغب الاتحاد في التعاقد مع حارس مرمى، يحمل الفريق على كتفيه؛ سواء كان المستوى مرتفعًا أو منخفضًا، مثلما يفعل كورتوا مع ريال مدريد.

    أما بخصوص الهلال، فقد يستغرب البعض من أنه قد يتحرك لضم كورتوا؛ خاصة أن الفريق يمتلك حارسًا عالميًا مثل المغربي ياسين بونو، حتى أنه جدد عقده مؤخرًا.

    لكن.. لا يُمكن تجاهُل الأخبار المنتشرة مؤخرًا، بشأن رغبة نادي ريفر بليت الأرجنتيني في التعاقد مع بونو؛ وهو النادي الذي صرح الحارس المغربي، أنه طالما حلم باللعب معه.

    أي أنه بالرغم من صعوبة رحيل بونو عن الهلال؛ إلا أن اللعب على عواطفه بتحقيق حلمه القديم، قد يدفع النادي تحرك لإيجاد بديل عالمي له.

  • Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. الأهلي خارج الصورة لكن كرة القدم متقلبة!

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن الأندية التي طرحناها في السطور الماضية؛ ليس إلا "تحليل" للوضع الحالي وليس المستقبلي، لأن كرة القدم رياضة متقلبة للغاية.

    بمعنى أنه في الوقت الحالي، لا نستطيع القول إن النادي الأهلي، وجهة مُحتملة للحارس البلجيكي تيبو كورتوا؛ وذلك للأسباب التالية:

    * أولًا: الأهلي يمتلك حارسًا عالميًا؛ وهو السنغالي إدوارد ميندي.

    * ثانيًا: ميندي ليس مجرد اسم عالمي فقط؛ بل هو يقدّم مستويات مبهرة مع الأهلي.

    إلا أن الوضع قد يتغيّر من هُنا إلى الميركاتو الصيفي مثلًا؛ وذلك إذا تعرض ميندي لإصابة خطيرة، أو انخفض مستواه بشكلٍ كارثي أو رحل بشكلٍ مفاجئ لأي سببٍ كان.

    وبالتالي.. نعيد ونؤكد أن هذا تحليل بناء على الوضع الحالي؛ في انتظار التحركات الرسمية عندما يأتي وقت الميركاتو الصيفي، لعام 2026.

