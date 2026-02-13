Goal.com
في ليلة ابن النشامى: موسى التعمري "ينجح فيما فشل فيه" لامين يامال.. وعثمان ديمبيلي بـ"نسخة كريستيانو رونالدو المملة" مع باريس سان جيرمان

سقوط جديد للفريق الباريسي في الدوري الفرنسي.. واللقب أصبح مهددًا!

كانت ليلة سقطت فيها الأقنعة، وتوقفت فيها محركات باريس سان جيرمان الفارهة أمام انضباط وصرامة نادي رين، النادي العاصمي سقط (1-3) أمام مستضيفه رين، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الفرنسي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ثلاثية رين في الشباك الباريسية؛ جاءت عن طريق كل من موسى التعمري وإستيبان ليبول وبريل إيمبولو، في الدقائق 34 و69 و81 تواليًا.

أما هدف باريس سان جيرمان الوحيد؛ فجاء في الدقيقة 71 من عمر المباراة، عن طريق النجم عثمان ديمبيلي.

وبهذه النتيجة.. تجمد باريس سان جيرمان عند النقطة 51؛ ليصبح مهددًا بفقدان "الصدارة" لمصلحة لانس "الوصيف"، الذي يمتلك في رصيده 49 نقطة - مع مباراة أقل -.

ومن ناحيته.. حصد رين نقطته الـ34؛ في "المركز الخامس" مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، للموسم الرياضي الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد سقوط باريس سان جيرمان ضد رين..

  FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSG

    رين يكسر "لعنة" باريس سان جيرمان.. وينتقم بقوة

    أخيرًا وبعد طول انتظار؛ فك نادي رين لعنته ضد الفريق العاصمي باريس سان جيرمان، وذلك في ليلة 13 فبراير 2026.

    رين ظل لمدة 3 سنوات تقريبًا، وتحديدًا منذ مارس 2023؛ وهو يعجز عن تحقيق أي انتصار ضد باريس سان جيرمان، في مختلف المسابقات.

    وخلال هذه الفترة؛ خاض الفريقان 6 مباريات رسمية، انتهت 5 منها بفوز باريس سان جيرمان مع تعادل وحيد.

    بل أن آخر لقاءين بين الفريقين؛ انتهيا بنتيجة (9-1) للنادي الباريسي الكبير، بواقع (4-1) في مباراة و(5-0) في الثانية.

    وكما ذكرنا.. جاءت ليلة 13 فبراير 2026، لتكسر هذه اللعنة بشكلٍ رسمي؛ حيث فاز رين (3-1) على باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الفرنسي.

  FBL-FRA-LIGUE1-MONTPELLIER-RENNES

    موسى التعمري ينجح فيما فشل فيه لامين يامال

    إذا ذكرنا اسم البرتغالي نونو مينديش، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ فنحن نتحدث هُنا عن واحد من أفضل الأظهرة اليسرى في العالم، إن لم يكن أفضلهم في الوقت الحالي.

    مينديش يُقدّم مستويات مبهرة هجوميًا؛ كما أنه يقف سدًا منيعًا دفاعيًا، ضد أفضل الأجنحة اليمنى في العالم.

    ولنا في مباراة باريس سان جيرمان والعملاق الكتالوني برشلونة، في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، خير دليل على ذلك؛ حيث قدّم مستوى رائع هجوميًا، مع الحد من خطورة الجوهرة الإسبانية لامين يامال بشكلٍ كبير.

    لكن.. جاءت مباراة باريس سان جيرمان ضد مستضيفه رين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الفرنسي 2025-2026؛ لتُمثّل إحراجًا كبيرًا للغاية، للظهير البرتغالي المتألق.

    نعم.. في هذه المباراة "تلاعب" الأردني موسى التعمري، الجناح الأيمن لنادي رين؛ بنونو مينديش طوال 90 دقيقة، على النحو التالي:

    * أولًا: التعمري تخطى مينديش، في أكثر من لعبة هجومية؛ بحالات "1 ضد 1".

    * ثانيًا: التعمري كان يُساعد رين دفاعيًا؛ ما حد من تقدم نيفيش بشكلٍ واضح.

    وكلل التعمري مستواه الرائع ضد باريس سان جيرمان، بتسجل هدف في الدقيقة 34 - هو الأول لرين في المباراة -؛ وذلك بعد مهارة فنية كبيرة للغاية.

  Ousmane Dembele

    عثمان ديمبيلي بـ"نسخة كريستيانو رونالدو المملة" ضد رين

    الآن.. لننتقل بحديثنا إلى النجم الفرنسي موسى ديمبيلي؛ الحاصل على جائزة "الكرة الذهبية"، لأفضل لاعب في العالم 2025.

    ديمبيلي الذي يجيد في الجناحين الأيمن والأيسر؛ أصبح يلعب منذ الموسم الرياضي الماضي 2024-2025، في مركز رأس الحربة أو المهاجم الوهمي.

    هذا الدور زاد أكثر، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ خاصة مع قلة خيارات الفريق الباريسي، في مركز رأس الحربة.

    وبالطبع.. لعب ديمبيلي في هذا المركز؛ يجعلنا لا نُشاهد الكثير من اللقطات الإبداعية منه، ولكنه يسجل في معظم المباريات.

    ذلك يذكرنا بالدور الذي أصبح يلعبه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر الحالي؛ منذ تقدم في العمر.

    نعم.. رونالدو الذي كان يسحرنا في صغره، عندما كان يتواجد على الجناح؛ أصبح مهمته بعد تقدمه في العمر، هو تسجيل الأهداف دون انتظار متعة كبيرة منه.

    ونحن هُنا لا نقارن بين الاسمين أو عمريهما؛ وإنما نُشير إلى التغيير في مركز ديمبيلي، الذي جعله لا يقدّم لوحات فنية كـ"المراوغة" وغيرها.

    مثلًا.. في مواجهة باريس سان جيرمان ضد مستضيفه نادي رين، مساء اليوم الجمعة؛ كان النجم الفرنسي غائبًا تمامًا، ولكنه سجل هدف فريقه الوحيد رغم ذلك.

  FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSG

    تذبذب الأداء.. الخطر الأكبر الذي يهدد كتيبة لويس إنريكي

    أخيرًا.. دعونا نُشير إلى أن أكثر ما يُعيب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ هو عدم الانتظام في الأداء، مع تراجع مستوى الكثير من نجوم الفريق الأول.

    ومن الممكن أن نُشاهد باريس سان جيرمان، يفوز (2-1) على أرضية ملعب العملاق الكتالوني برشلونة، في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ ومن ثم يخسر أمام فريق في منتصف جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

    كذلك.. نرى الفريق الباريسي يضرب العملاق الفرنسي الآخر مارسيليا، بخماسية نظيفة في الجولة 21 من مسابقة الدوري؛ قبل أن يسقط بعدها مباشرة وبالثلاثة، ضد نادي رين.

    هذا التذبذب في الأداء، سواء على المستوى الفردي للاعبين، أو المنظومة التكتيكية للمدير الفني الإسباني لويس إنريكي؛ يُمثّل أكبر تهديد لمسيرة باريس سان جيرمان، محليًا وقاريًا.

    وبالتالي.. أصبح لزامًا على إنريكي، أن يقوم بهزة نفسية للاعبيه، الذين يبدو أنهم تشبعوا من إنجازات الموسم الرياضي الماضي؛ بالإضافة إلى إيجاد حلول تكتيكية مختلفة، بعد أن بدأ المنافسين يقرأون أفكاره.

