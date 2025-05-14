"حتى إبداعه الآسيوي مع الأهلي لم يشفع له!" .. رياض محرز صانع الإنجازات التاريخية "المضطهد" في الجوائز الفردية

محرز تاريخ كروي مرصع بالإنجازات والألقاب التاريخية..

رياض محرز.. اسم ارتبط بالإنجازات والألقاب الجماعية الكبيرة؛ فلا يُمكن أن يتواجد هذا الساحر الجزائري في أي فريق، إلا ويعتلي معه منصات التتويجات.

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هذا الأمر بدأ منذ انضمام محرز؛ إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي، مرورًا بمانشستر سيتي، ووصولًا إلى عملاق جدة الأهلي.

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وانضم الساحر الجزائري إلى صفوف ليستر سيتي في يناير 2014، قادمًا من لو هافر الفرنسي؛ ونجح في قيادته بعد 6 أشهر فقط، للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، والتأهل إلى "البريميرليج" رسميًا.

وفي موسم 2015-2016.. كان محرز أحد عناصر كتيبة ليستر سيتي، التي حققت الإنجاز التاريخي الخالد في عالم الساحرة المستديرة؛ بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للمرة الأولى والوحيدة - حتى الآن -.

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وانتقل رياض محرز في صيف 2018، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، والذي توّج معه بـ11 لقبًا رسميًا؛ من بينها أبطال أوروبا 2022-2023، و"رباعية" الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب محرز التاريخ مع السيتزنس في موسم 2022-2023 تحديدًا؛ عندما توّج بثلاثية "البريميرليج، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

ولم يتوقف محرز عند هذا الحد؛ حيث ظلت الإنجازات والألقاب الجماعية الكبيرة تلاحقه، حتى بعد مغادرته أوروبا والانتقال إلى الملاعب السعودية في صيف 2023، من بوابة النادي الأهلي.

وقاد محرز فريقه الأهلي، إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ وذلك للمرة الأولى في تاريخ هذا الكيان الرياضي الكبير.

وعلى الرغم من كل ذلك.. نادرًا ما شاهدنا محرز يحصد "الجوائز الفردية"، حيث تم تفضيل العديد من النجوم عليه، حتى في الأعوام التي كتب فيها التاريخ؛ ما قد يدعم النظرية الجزائرية " رياض مضطهد! "، والتي تم ترديدها في 2023 تحديدًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها، قصة رياض محرز مع "الجوائز الفردية"؛ منذ موسم ليستر سيتي التاريخي، وصولًا إلى ارتدائه قميص الفريق الأهلاوي..