Ering HaalandGetty
محمد سعيد

الميزان قال كلمته .. إرلينج هالاند يفلت من تهديد جوارديولا الصريح للاعبي مانشستر سيتي!

الوحش النرويجي يثبت التزامه خلال "الكريسماس" بدليل قاطع..

حرص النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على بعث رسالة طمأنة إلى جماهير النادي السماوي ومدربه بيب جوارديولا، قبل ساعات من العودة للانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة نوتينجهام فورست في البريميرليج.

هالاند كان في فترة إجازة لمدة 3 أيام، حاله كحال جميع اللاعبين والعاملين في فريق مانشستر سيتي، للاحتفال بالكريسماس، قبل أن يعود اليوم الخميس إلى التدريبات الجماعية للاستعداد لمباراة نوتينجهام فورست، المقررة السبت المقبل على ملعب "سيتي جراوند" في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • تهديد جوارديولا يثير قلق نجوم مانشستر سيتي

    كان الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قد حذر لاعبيه من الإفراط في تناول الطعام خلال فترة الإجازة للاحتفال بالكريسماس، حيث تعهد المدرب الكتالوني بوزن لاعبيه يوم 25 ديسمبر، في محاولة لضمان عدم تعرض أي منهم لـ"السمنة" خلال فترة الأعياد.

    وتعهد جوارديولا أيضًا باستدعاء جميع لاعبيه في مجمع الاتحاد يوم الكريسماس، مع إجراء فحوصات لضمان عدم سماح أي شخص لنظامه الغذائي الصارم بالانفلات، حيث قال بيب للصحفيين: "طلب اللاعبون مني الحصول على يوم إجازة غدًا، فقلت: لا، لأنكم لم تلعبوا جيدًا بما فيه الكفاية".

    وأضاف: "قبل الإجازة لمدة 3 أيام، تم وزن اللاعبين وكان كل شيء مثاليًا، لكن عندما يعودون في يوم 25، سيتم وزنهم مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانوا قد عادوا بوزن زائد (سمينين). في اللحظة التي يصلون فيها بعد ثلاثة أيام [إجازة] أريد أن أرى كيف يعودون. سأكون هناك لمراقبة عدد الكيلوجرامات التي زادت".

    وتابع جوارديولا: "يمكنهم أن يأكلوا، لكنني أريد السيطرة عليهم. يجب أن أقوم باختيار التشكيلة يوم 27. إذا كان لاعب لائقًا الآن لكنه عاد بزيادة ثلاثة كيلوجرامات، فسيبقى في مانشستر. لن يسافر إلى نوتينجهام فورست".

  • إرلينج هالاند في الأمان بالدليل

    حرص هالاند على إظهار التزامه بالبرنامج الغذائي والوزن المثالي خلال فترة الإجازة القصيرة، حيث نشر عبر حسابه الخاص بمنصة "إنستجرام" صورة له وهو يقف على الميزان بينما يشير إلى وزنه الحالي، وعلق عليها "كل شيء جيد"، في إشارة إلى حفاظه على جسمه من السمنة.

    وخلال فترة الإجازة القصيرة نشر هالاند مجموعة صور عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" و"إنستجرام"، حيث ظهر في إحدى الصور يرتدي الزي الكامل لشخصية "بابا نويل"، بينما كان يحمل حقيبة الهدايا على ظهره، معلقًا: "أنا هنا لتوزيع بعض هدايا الكريسماس.

    وفي منشور آخر، احتفى هالاند بالكريسماس مع صديقته حيث نشر صورة تجمعهما سويًا مع تعليق احتفالي. 

  • Erling Haaland Phil Foden Manchester City 2025-26Getty

    هالاند في سباق مع الأرقام القياسية

    يعيش إرلينج هالاند في الفترة الحالية حالة مثالية على مستوى الأرقام الفردية، فبعدما ساهم بشكل مباشر في تأهل منتخب النرويج إلى كأس العالم 2026 بعد غياب طويل، يواصل مسيرته المميزة مع مانشستر سيتي ليضع الفريق في مقعد الوصيف بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين فقط عن آرسنال المتصدر.

    وعلى مستوى الأرقام الفردية، لعب هالاند هذا الموسم 27 مباراة سجل خلالها 2 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة، وعلى مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز فقد لعب 17 مباراة سجل 19 هدفًا، ليقدم نفسه كمنافس شرس للغاية على الحذاء الذهبي في أوروبا خلال موسم 2025-2026.

    ويطمع هالاند في ظهور استثنائي خلال مشاركته مع منتخب النرويج في كأس العالم 2026 التي تقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث أوقعت القرعة أحفاد الفايكنج في المجموعة التاسعة مع فرنسا والسنغال والمتأهل من الملحق العالمي (العراق أو بوليفيا أو سورينام).

  • ما التالي لمانشستر سيتي؟

    يعيش مانشستر سيتي حاليًا مرحلة مستقرة على مستوى النتائج، حيث يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، متخلفًا بفارق نقطتين فقط عن آرسنال المتصدر، بينما تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على برينتفورد (2-0).

    وبعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام من أجل الاحتفال بالكريسماس، يستعد النادي السماوي لمواجهة مثيرة في البريميرليج عندما يحل ضيفًا على نوتينجهام فورست بملعب سيتي جراوند السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وبعدها يخوض مانشستر سيتي مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام سندرلاند، تشيلسي، برايتون، مانشستر يونايتد، وولفرهامبتون، والتي يسعى خلالها لجمع أكبر عدد من النقاط من أجل مواصلة ملاحقة آرسنال على صدارة البريميرليج.

    وفي الأسبوع الأخير من يناير 2026، سيختتم مانشستر سيتي مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه بودو جليمت وجلطة سراي، بالجولتين الأخيرتين من مرحلة الدوري، حيث يأتي حاليًا في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

