"أعلن بدء مشروع ضخم ومفاجأة عن الميركاتو" .. المدير الرياضي للأهلي يحسم جدل خلافه مع ماتياس يايسله ورحيل إيفان توني

روي بيدرو باراز يفتح قلبه أمام وسائل الإعلام..

ظهر البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس؛ للحديث عن الكثير من القضايا المتعلقة بالعملاق الجدّاوي بصفةٍ عامة، والفريق الأول لكرة القدم خاصةٍ.

أهم القضايا التي تحدث عنها بيدرو باراز في المؤتمر الصحفي؛ كانت تلك المتعلقة بأنباء خلافه مع المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، بالإضافة إلى مستقبل المهاجم الإنجليزي إيفان توني وأزمة الجهاز الطبي للفريق الأول.

  • حقيقة خلاف المدير الرياضي للأهلي مع ماتياس يايسله

    في البداية.. أكد البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، أنه لم يكن يعرف الألماني الشاب ماتياس يايسله، مدرب الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل قدومه إلى العملاق الجدّاوي، منذ شهر واحد تقريبًا.

    وأضاف بيدرو باراز: "لكن الآن وبعد العمل مع يايسله في الأهلي، لمدة شهر كامل.. أستطيع أن أؤكد بأننا على توافق تام".

    وكشف المدير الرياضي للنادي الأهلي عن أن "الترجمة الخاطئة" لبعض أحاديث يايسله، بخصوص مطالبه داخل الفريق الأول؛ هي من جعلت الكثيرين يعتقدون أن هُناك خلافات بينهما.

    وشدد بيدرو باراز على أنه يعتقد بأن يايسله؛ هو أنسب مدير فني للفريق الأهلاوي في الفترة الحالية، لما يمتلكه من فلسفة تدريبية واضحة.

  • المدير الرياضي للأهلي يحسم جدل رحيل إيفان توني

    وانتقل البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، للحديث عن النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ والذي زادت الأنباء عن رحيله في الميركاتو الشتوي القادم، سواء نهائيًا أو على سبيل الإعارة.

    وبالفعل.. مصادر محلية وعالمية أعلنت رغبة أكثر من نادٍ إنجليزي، في التعاقد مع توني خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"؛ على رأسهم مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير وإيفرتون.

    بيدرو باراز نفى دخول الأهلي في مفاوضات مع أي نادٍ؛ من أجل الاستغناء عن توني، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    وقال المدير الرياضي: "توني مهاجم عظيم ومميز، سجل معنا أكثر من 40 هدفًا.. عدم لعبه ضد نادي السد القطري أو في ديربي جدة أمام الاتحاد؛ لا يعني أبدًا أننا نريد التخلص منه".

    وأشار بيدرو باراز إلى أن عدم لعب المهاجم الإنجليزي في بعض المباريات، يكون بسبب رأي فني من المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ الذي يرى أنه من الأفضل الاعتماد على أسماء معينة، في هذه اللقاءات.

    وتابع روي بيدرو باراز: "هذه هي المشاكل التي نريد رؤيتها؛ بحيث نمتلك جودة كبيرة، لدرجة أننا نحتار بمن سنلعب في كل مباراة".

    وأكد باراز أن إيفان توني لاعب محترف، سواء داخل أرضية الملعب أو خارجها؛ لافتًا إلى أن النادي الأهلي يعتمد عليه بشكلٍ كبير للغاية، مثل باقي زملائه.

  • حديث روي بيدرو باراز عن الجهاز الطبي للنادي الأهلي

    وعلى جانب آخر.. رد البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، على الجدل الكبير المصاحب للجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب كثرة إصابات نجوم العملاق الجدّاوي، وعلى رأسهم الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو.

    وعن ذلك يقول بيدرو باراز: "أنا في الأهلي منذ شهر.. لم أرَ أي شيء يخيفني بخصوص الجهاز الطبي؛ فنحن لدينا كل الاحتياجات اللازمة، من أطباء ومعدات وغيرها".

    ورغم ذلك.. اعترف باراز أن أي جهاز داخل النادي، يحتاج إلى التطوير من فترةٍ لأخرى؛ معلنًا الاستعانة بأخصائي تغذية محترف جدًا، من أجل مساعدة اللاعبين.

    مفاجأة المدير الرياضي للأهلي عن الميركاتو الشتوي

    ورفض البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، الحديث عن تحركاته في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، سواء بلاعبين محليين أو أجانب.

    واكتفى بيدرو باراز بالإشارة إلى أنه يتبقى وقت على فتح باب الانتقالات الشتوية، وأن خطته تعتمد على النظر داخل النادي أولًا.

    وأكمل المدير الرياضي للنادي الأهلي حديثه: "قبل أن نذهب للتعاقد مع أسماء أخرى، سننظر للاعبين الذين نمتلكهم داخل النادي.. سنعمل على تطويرهم إلى أقصى حد يمكن أن يصلوا إليه".

    وأوضح بيدرو باراز أنه بعد تطوير أداء لاعبي الفريق أنفسهم؛ سيبدأ في تقييم احتياجات الأهلي، وسيرى وقتها كيف يتحرك في الميركاتو.

    إعلان روي بيدرو باراز عن مشروع أهلاوي ضخم

    أخيرًا.. أعلن البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، عن مشروع ضخم يعمل عليه العملاق الجدّاوي، في الوقت الحالي.

    هذا المشروع الذي أعلن عنه باراز؛ هو بناء منشأة جديدة للنادي الأهلي، بمساحة تصل إلى 250 ألف متر مربع.

    ولفت بيدرو باراز إلى أن تنفيذ المشروع، سيبدأ العام القادم 2026 على أن ينتهي في 2028؛ حيث سيشمل أكاديمية ضخمة، تعمل على تطوير لاعبي النادي الأهلي.

    واختتم المدير الرياضي البرتغالي تصريحاته؛ بالتمني أن يترك إرثًا وتاريخًا كبيرًا للنادي الأهلي، وذلك من خلاله عمله.

