فخ "المنطقة الحمراء" يضرب ليفربول .. اللغز الذي هدم موسم الريدز وخلق كابوسًا لسلوت في الدوري الإنجليزي

منذ وقت ليس ببعيد، كان ليفربول يقدم نموذجًا للعقلية القوية التي لا تعرف الاستسلام، وذلك بفضل الروح التي كان يبثها الألماني يورجن كلوب بفريقه، وتسببت في حالة من الإلهام في ملعب أنفيلد لاحقت الفريق في كل مكان.

وحتى عندما قرر كلوب الرحيل وتفجير المفاجأة المدوية بمغادرة الريدز في 2024 للحصول على راحة، حصل الفريق على لقب الدوري الإنجليزي مع خليفته أرني سلوت، وحافظ على روحه وشخصيته داخل الملعب.

الأمر تكرر هذا الموسم، عن طريق "انتصارات اللحظات الأخيرة" ضد بورنموث ونيوكاسل يونايتد وبيرنلي، قبل أن يتلاشى كل شيء في لحظة، وتتغير عقلية الفريق من القمة إلى القاع.

الفريق الذي لم يكن يعرف الاستسلام، أصبح متخصصًا في منح الخصوم العودة في الدقائق الأخيرة، ولعل النموذج الأبرز كان بخسارته 3/2 أمام بورنموث يوم السبت الماضي، بهدف قاتل من أمين عدلي.

ماذا حدث في ليفربول؟ إنها المنطقة الحمراء .. نعم الفريق وصل إلى مرحلة غريبة جعلته لا يحتمل التماسك في البريميرليج، ليصبح في المركز السادس بـ36 نقطة مقابل 50 لآرسنال المتصدر.