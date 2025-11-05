بعد اشتياق 36 عامًا .. المنتخب السعودي يصدم الجميع في كأس العالم للناشئين لكن "مشكلة النصر انتهت أخيرًا"

36 عامًا من "الشوق" لمشاهدة منتخب السعودية مجددًا، في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة؛ لكن النتيجة كانت مخيبة للغاية.

نعم.. المنتخب السعودي عاد للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين، بعد غياب 36 عامًا كاملًا؛ وذلك في النسخة الحالية التي تستضيفها دولة قطر، على أراضيها.

وأسفرت القرعة عن تواجد الأخضر في المجموعة "الثانية عشر"؛ إلى جانب كل من النمسا، مالي ونيوزيلندا.

ومع الظهور الأول في نسخة "قطر 2025"؛ خسر منتخب السعودية للناشئين أمام نظيره النمساوي، بهدف واحد مقابل لا شيء.

هدف النمسا الوحيد في الشباك السعودية؛ جاء عن طريق اللاعب يوهانس موزر من "ركلة جزاء"، في الدقيقة 55.

وبهذه النتيجة.. حصد منتخب النمسا أول 3 نقاط له، في بطولة كأس العالم للناشئين 2025؛ بينما تجمدت السعودية عند "0 نقاط".