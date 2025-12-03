أزمة السعودية ليست بجديدة عليه! .. كارلوس كيروش بطل المشاكل "من تهديد كريستيانو رونالدو إلى سخرية الكرة العُمانية النائمة"

كرة القدم لعبة مليئة بالمشاعر؛ فهي قد تدفع البعض سواء مسؤولين ومدربين ولاعبين أو حتى مشجعين، للقيام بتصرفاتٍ ما غير مُعتادة عنهم أبدًا.

لكن.. هُناك البعض في عالم الساحرة المستديرة - بمجرد ذكر أسماؤهم -، نعرف أننا أمام أشخاص مثيرين للجدل أساسًا؛ وواحد منهم هو المدير الفني البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش.

كيروش الذي يتولى القيادة الفنية لمنتخب عُمان الأول لكرة القدم، أشعل أزمة كبرى خلال الساعات القليلة الماضية، على هامش بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وشكك المدير الفني البرتغالي في فوز منتخب السعودية الأول على نظيره العُماني (2-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات "المجموعة الثانية" ببطولة كأس العرب 2025.

هذا التشكيك جاء بعد رفض الحكم الأردني أدهم المخادمة، الذي أدار المباراة العربية؛ إشهار "الكارت الأحمر" ضد نواف بوشل، ظهير نادي النصر ومنتخب السعودية.

وعرض كيروش لقطة بوشل أمام وسائل الإعلام؛ وذلك باستخدام جهاز الكمبيوتر "لاب توب"، سواء في منطقة التصريحات أو المؤتمر الصحفي.

وبالفعل.. أجمع خبراء التحكيم على أن بوشل، كان يستحق "الطرد" في الدقيقة 83 من عمر مباراة السعودية وعُمان؛ وذلك بعد تدخله العنيف على قدم اللاعب المنافس جميل اليحمدي.

إلا أن تشكيك كارلوس كيروش لم يتوقف هُنا؛ حيث زعم أن هدف السعودية الثاني جاء بعد لمسة يد في بداية اللعبة، قائلًا بسخرية للإعلاميين: "اِستمتعوا بالبطولة الآن".

والحقيقة أن ما فعله كيروش بعد مباراة السعودية وعُمان، ليس بجديد عليه أبدًا؛ حيث أن مسيرته مليئة بكثير من المواقف المثيرة، الذي سنستعرض بعضها في السطور القادمة..