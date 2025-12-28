تجربة 2018 تتكرر لكن بطريقة مختلفة .. تحركات سعودية لتأمين "مشاركات منتظمة" للاعبين قبل كأس العالم 2026

المنتخب السعودي ودع مؤخرًا كأس العرب قطر 2025 من دور نصف النهائي، بالهزيمة أمام نظيره الأردني بهدف نظيف، رغم أن الآمال كانت كبيرة لتحقيق اللقب، في ظل المشاركة بالفريق الأول، فيما دخل أكثر من منافس البطولة بالرديف.

وقبل هذا الفشل العرب، كان الأخضر قد تأهل بشق الأنفس لكأس العالم 2025 من الدور الرابع "المحلق الآسيوي"، بجانب وداع كأس الخليج "خليجي 26" من دور ربع النهائي في يونيو الماضي.

أما عن المشترك بين كافة تلك الإخفاقات فهي "حجة" هيرفي رينارد: "اللاعبون السعوديون لا يشاركون مع أنديتهم وهو ما يؤثر على المنتخب!".