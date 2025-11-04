Roberto ManciniGetty Images
أحمد فرهود

استعدادًا لمنصب جديد بعد تجربة المنتخب السعودي "الفاشلة" .. روبرتو مانشيني يحضر مواجهة الأهلي أمام السد

محطة جديدة في مسيرة روبرتو مانشيني التدريبية..

بعد عام من رحيله عن القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ اقترب المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني من حسم وجهته القادمة، بشكلٍ رسمي.

مانشيني البالغ من العمر 60 سنة، تولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية في أغسطس من عام 2023؛ قبل الرحيل رسميًا في أكتوبر 2024.

  • FBL-ASIA-2023-MATCH12-KSA-OMAAFP

    مسيرة "سيئة" لروبرتو مانشيني مع منتخب السعودية

    منتخب السعودية الأول لكرة القدم لم يقدّم أي شيء يذكر تقريبًا، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني.

    وقاد مانشيني المنتخب السعودي في 18 مباراة دولية؛ محققًا خلالها 7 انتصارات و5 تعادلات، مقابل 6 هزائم.

    وودع الأخضر مع المدير الفني الإيطالي، مسابقة كأس أمم آسيا الأخيرة من دور الـ16؛ بعد الخسارة أمام منتخب كوريا الجنوبية بـ"ركلات الجزاء".

    وشهدت مشاركة منتخب السعودية في هذه البطولة، أزمة كبيرة للغاية؛ عندما تم اتهام عدد من اللاعبين بـ"التمرد" على مانشيني، مع معاقبتهم بشكلٍ رسمي.

    ومن ناحيتهم.. سخر عدد من نجوم منتخب السعودية في عهد مانشيني، من المدير الفني الإيطالي؛ وذلك بعد إقالته من منصبه.

    مثلًا.. القائد السعودي الكبير سلمان الفرج وصف مانشيني بـ"الفقير فنيًا"؛ بينما أكد المدافع المخضرم علي البليهي أن المدير الفني الإيطالي، كان يقلل من نجوم المنتخب الوطني باستمرار.

  • Roberto ManciniGetty

    بعد مرحلة السعودية.. روبرتو مانشيني يتفق مع هذا الفريق!

    المهم من ما سبق.. المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني وبعد فترته السيئة مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ ها هو يقترب من حسم وجهته القادمة، بشكلٍ رسمي.

    ووفقًا لشبكة قنوات "بي إن سبورتس"، على هامش مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي السد القطري؛ سيتولى مانشيني القيادة الفنية للأخير.

    السد خسر (1-2) أمام ضيفه الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وكشفت الشبكة القطرية عن أن مانشيني، اتفق مبدئيًا مع مسؤولي السد؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

    وتواجد المدير الفني الإيطالي في مدرجات ملعب مباراة الأهلي والسد - في قطر -؛ وذلك لرؤية فريقه المرتقب عن كثب، قبل تولي المهمة رسميًا. 

  • Saudi Arabia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport

    مسيرة روبرتو مانشيني مع عالم التدريب

    روبرتو مانشيني يملك مسيرة طويلة مع عالم التدريب؛ حيث بدأ كـ"مساعد مدرب" في صفوف فريق لاتسيو الأول لكرة القدم، عام 2000.

    بعدها.. قاد مانشيني فريق فيورنتينا؛ قبل أن يعود إلى لاتسيو كـ"رجل أول"، في عام 2002 وحتى 2004.

    وإلى جانب فيورنتينا ولاتسيو.. تولى المدير الفني الإيطالي قيادة عمالقة أوروبا "إنتر ومانشستر سيتي"، بالإضافة إلى جلطة سراي وزينيت سانت بطرسبرج.

     وبداية من عام 2018؛ بدأ روبرتو مانشيني مرحلة جديدة في مسيرته التدريبية، عندما توجه لقيادة المنتخبات الوطنية.

    وتولى مانشيني تدريب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، من 2018 إلى 2023؛ ثم السعودية حتى 2024.

    وخلال مسيرته التدريبية.. حقق مانشيني 14 لقبًا رسميًا؛ أهمها كأس أمم أوروبا مع منتخب إيطاليا، وثلاثية الدوري الإيطالي مع إنتر والدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي. 

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP

    مسيرة هيرفي رينارد مع منتخب السعودية

    في أعقاب نهاية فترة الإيطالي روبرتو مانشيني.. تولى الفرنسي هيرفي رينارد القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ ليقوده للتأهل إلى كأس العالم 2026.

    وسبق لرينارد أن قاد السعودية في ولاية أولى؛ تخللها بطولة كأس العالم 2022، التي استضافتها الدوحة القطرية على أراضيها.

    وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

    وقاد رينارد المنتخب السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.

    وعاد المدير الفني الفرنسي إلى الأخضر السعودي مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:

    * مباريات: 45.

    * فوز: 21.

    * تعادل: 10.

    * خسارة: 14.

    * أهداف مسجلة: 57.

    * أهداف مستقبلة: 38.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:

    * مباريات: 18.

    * فوز: 7.

    * تعادل: 5.

    * خسارة: 6.

    * أهداف مسجلة: 21.

    * أهداف مستقبلة: 20.

    ويرتبط رينارد بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP

    ما الذي ينتظر منتخب السعودية قبل كأس العالم 2026؟

    قبل كأس العالم 2026.. سينافس منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، في بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، تقام في دولة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر القادم.

    وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر، البطولة العربية للمنتخبات؛ بعد نسختي 1998 و2021.

    وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب السعودية، في "المجموعة الثانية" من بطولة كأس العرب 2025؛ إلى جانب كل من المغرب، وعمان أو الصومال، والمتأهل من مواجهة اليمن وجزر القمر.

    أما باقي مجموعات كأس العرب 2025؛ فجاءت على النحو التالي:

    * المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا أو جنوب السودان، فلسطين أو ليبيا.

    * المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات، الكويت أو موريتانيا.

    * المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين أو جيبوتي، لبنان أو السودان.

    ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، والتي أقيمت في دولة قطر أيضًا عام 2021؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على تونس، في المباراة النهائية على ملعب "البيت" بمدينة الخور.