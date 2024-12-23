نحو إجبار الهلال على الرضوخ و"أنا خليفة الأسطورة الحقيقي" .. التحديات الفردية أمل المنتخب السعودي في "صحوة" خليجي 26!

يبقى الأمل قائمًا إن أحيى كل لاعب تحديه الفردي الخاص في خليجي 26..

تارةً يقولون إنها بطولة أشبه بالوديات، وتارةً يرددون "علينا التتويج بلقبها لاستعادة الأمجاد"، ومرات يطالبون بإلغائها كونها غير مدرجة في أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومرات أخرى يناشدون بها اتحاد الكرة لخوضها بمنتخب الرديف وليس نجوم الصف الأول..

لكن بين كل تلك الصراعات حول ماهية كأس الخليج العربي، تفرض التحديات الفردية نفسها بقوة على الحدث، فالإعلام يتحدث والنقاد يحللون هنا وهناك، وتبقى لكتيبة المنتخب السعودي الموجودة حاليًا في دولة الكويت - المستضيفة لخليجي 26 - حسابات أخرى.

بداية تلك كتيبة الأخضر في خليجي 26 لم تكن موفقة نهائيًا، إذ تلقت الهزيمة أمام البحرين أمس الأحد، بثلاثية مقابل هدفين، في مفاجأة كبرى مقارنة بالتطور الكبير الذي يشهده الدوري السعودي منذ العام الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن لبعض أفرادها هناك تحديات فردية من شأنها أن تحدث صحوة كبيرة في قادم الجولات، كي تكون دافعًا ليشق المنتخب السعودي طريقه نحو اللقب بنجح، نستعرض أبرزها في السطور التالية..