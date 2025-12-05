قادمون أيها الإسبان: نجوم الهلال أنقذوا رقبة رينارد بسلاح "إنجليزي" .. وتذكروا رقم 12 في جزر القمر!

وكأن قرعة المونديال قد ألهبت حماسهم، فنزلوا أرض ملعب البيت، ليرسلوا رسالة من قلب مواجهة جزر القمر، إلى العالم أجمع، "نحن السعودية، قادمون إلى كأس العالم 2026 بقوة".

المنتخب السعودي حقق انتصارًا عريضًا على جزر القمر بنتيجة (3-1)، من قلب ملعب البيت، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025".

وجاءت ثلاثية المنتخب السعودي عن طريق محمد كنو "هدفين" وسالم الدوسري، في الدقائق 45 و51 و76، فيما وقّع إبراهيم يوسف على هدف جزر القمر، في الدقيقة 63.

وقطع الأخضر أولى تذكرة إلى ربع نهائي كأس العرب 2025، بعدما تزعم صدارة المجموعة الثانية، محافظًا على العلامة الكاملة في أولى جولتين، ليصل إلى النقطة السادسة، ويضمن التأهل بقطع النظر عن الجولة الأخيرة.

في المقابل، كتب جزر القمر نهاية رحلته مبكرًا في البطولة العربية، بعدما حل في المركز الأخير بلا نقاط، فيما يحل المغرب في الوصافة بـ4 نقاط، ثم سلطنة عمان "ثالثًا" بنقطة واحدة.