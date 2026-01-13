من خيبات هيرفي رينارد إلى انتكاسات لويجي دي بياجو "أوجاع" الكرة السعودية في زيادة .. فأما آن أوان الاعتذار لـ"المتدرب" سعد الشهري؟!

لا نعلم أكانت ليلة سعيدة على مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر المسحل أم حزينة .. لكن في الأخير الواقع واحد؛ المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يودع كأس آسيا رسميًا، أمس الإثنين!

بالطبع مجلس المسحل حزين على هذا الفشل الجديد الذي يضاف لفترة رئاسته، لكن ربما في الوقت نفسه سعيد كون هذا الإخفاق مر مرور الكرام أو من الممكن أنه لم يصل لمسامع قطاع عريض من جماهير الكرة السعودية بالأساس، في ظل الانشغال بالأمس في ديربي العاصمة بين الهلال والنصر.

فبين شوطي ديربي الزعيم والعالمي بالأمس، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي 2025-2026، كان الصقور الخضر تحت 23 عامًا يودعون كأس آسيا، المقامة على أرض السعودية!