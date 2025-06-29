المنتخب السعودي ضد المكسيك | "إيجابيات بلا فائدة" .. فلنتوقف عن الصياح فهذا ليس زمن الأخضر!

أبرز ملامح مواجهة السعودية والمكسيك..

انتهت الرحلة! .. الآن يحزم المنتخب السعودي حقائبه في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للعودة للبلاد بعد وداع كأس كونكاكاف الذهبية رسميًا، بالهزيمة أمام المكسيك.

الأخضر تلقى الهزيمة فجر اليوم الأحد، أمام المنتخب المكسيكي بثنائية نظيفة، ضمن دور الثمانية، بعدما كان قد عبر من دور المجموعات كوصيف المجموعة الرابعة بأربع نقاط من ثلاث مباريات، إذ تعادل في واحدة وفاز في أخرى، فيما خسر ثالثة.

ثنائية المكسيك سجلها ألكسيس فيجا في الدقيقة 49، وعبدالله مادو "بالخطأ في مرماه" في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

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هنا انتهت رحلة كتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في البطولة القارية التي شاركت بها المملكة العربية السعودية لأول مرة في تاريخها.

لكن قبل أن يُسدل الستار نهائيًا عن تلك المشاركة، دعونا في السطور التالية نستعرض أبرز ملامح مواجهة السعودية والمكسيك..