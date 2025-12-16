"المال لا يصنع منتخب" .. رسالة نارية من سامي الجابر بعد خسارة السعودية أمام الأردن في كأس العرب!

سامي الجابر بدأ حديثه عن المباراة بتهنئة المنتخب الأردني والإشادة الكبيرة به، مستغلًا نجاحه الكبير رغم قلة إمكانياته المالية بالتأكيد على أن المال لا يصنع منتخبًا قويًا بل الفكر.

وأضاف عبر برنامج "نادينا" "نبارك للنشامى، منتخب أكثر من رائع ومشرف لكل العرب، ولا ننسى أنه لعب نهائي كأس آسيا في 2023 وتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 مباشرة دون ملحق. هذا عمل كبير يُشكر ويُذكر من الاتحاد الأردني، وهو الذي صنع منتخبًا قويًا يُقارع الكبار، لأن المال لا يصنع منتخب بل الفكر، فالقيمة السوقية بين المنتخبين مختلفة تمامًا لكن عمل الأردنيين على الملعب كان جبارًا".

أضاف "جمال السلامي كان أحد الأيام مساعد هيرفي رينارد لكنه اليوم أصبح الطالب الذي تفوق على الأستاذ، اليوم الأردن قدم أداءً ملفتًا رغم غياب نجميه يزن النعيمات وموسى التعمري. أتابع المباراة اليوم وأتمنى أن نعود في اللقاء لكني أرى المنتخب الأردني لا يعطي أي فرصة لنا بفضل روحه القتالية العالية، لقد حرمونا من المساحات وضغطوا بقوة على جميع نجومنا، وهو عكس ما فعلناه نحن والدليل هدفهم في مرمانا".

تابع "المنتخب الأردني يمتلك 20 لاعبًا جاهزًا تمامًا، قد لا تكون كامل المجموعة على مستوى فني عالٍ جدًا لكنهم يغطون النواقص بعوامل أخرى، يملكون شجاعة كبيرة وانضباط تكتيكي وفكر وقلب. المنتخب السعودي لعب شوط أول جيد لكن الصراعات البدنية اليوم جعلتني أظن أن الأردنيين هم من يلعبون في دوري روشن وليس نحن. النشامى يستحقون الحديث عنهم بتلك الصورة ومن حديثنا عنهم نستطيع اكتشاف مشاكل المنتخب السعودي، وهم درس لمن يظن أن المال يصنع كل شيء".