كأس العرب 2025 - فيديو | "سوء فهم" اللهجة المصرية يتسبب في أزمة مع جماهير المنتخب السعودي .. غضب بعد إشادة بالأردن ببرنامج "المجلس"

المنتخب الأردني بقيادة مدربه المغربي جمال السلامي، حقق الفوز أمس الإثنين، أمام نظيره السعودي بهدف نظيف، سجله نزار الرشدان بفضل ضربة رأس في الدقيقة 66 من عمر المباراة، ضمن نصف نهائي كأس العرب قطر 2025.

هذا الفوز أهل النشامى لمواجهة المنتخب المغربي في النهائي، المقرر له 18 من ديسمبر الجاري على استاد لوسيل في العاصمة القطرية "الدوحة".

أما المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، فيلتقي بالمنتخب الإماراتي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العرب 2025، والمقرر لها 18 من ديسمبر الجاري، على استاد خليفة الدولي (الريان).