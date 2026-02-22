Goal.com
مباشر
Arsenal GFXGOAL
Krishan Davis

ترجمه

المنافسة بين أرسنال وتوتنهام في ديربي شمال لندن تتجاوز مجرد التفاخر بالفوز

"أعمال زجاجية" هي عبارة مهينة غالبًا ما تُوجه إلى أرسنال في السنوات الأخيرة، بعد أن احتل فريق ميكيل أرتيتا المركز الثاني في المواسم الثلاثة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز. ورغم أن لديهم أسبابًا تدحض ذلك في تلك الحالات، إلا أن حتى أكثر مشجعي الغانرز حماسًا سيعترفون بأنهم "أخفقوا" إذا لم يتمكنوا من الفوز باللقب هذه المرة.

أدى الأداء السيئ الذي قدمه أرسنال مؤخرًا إلى إهداره لتقدمه المريح الذي كان يستحقه في صدارة الترتيب. في بعض الأحيان، بدا الأمر وكأنه مسيرة انتصارات، على الرغم من أن فارق النقاط لم يعكس ذلك، حيث لم يتمكن أي فريق في الدوري من مجاراة قوة وأداء لاعبي شمال لندن. كانوا يجدون طريقة للفوز أسبوعًا بعد أسبوع، ولكن الوضع الآن مختلف تمامًا.

شتاء من السخط في الإمارات يعني أن مانشستر سيتي، دون أن يضطر إلى بذل أي جهد يذكر، أصبح الآن على بعد نقطتين فقط من المتصدر، بعد فوزه على نيوكاسل يوم السبت - وسيحتفظ بمباراة مؤجلة بعد مباريات نهاية هذا الأسبوع - وتجعله خبرته ودرايته تهديدًا كبيرًا.

يا له من توقيت مناسب لانطلاق ديربي شمال لندن؛ حيث سيقوم أرسنال برحلة قصيرة عبر العاصمة يوم الأحد في وضع لا يسمح له بأي خطأ آخر في سعيه لإنهاء انتظاره المؤلم الذي دام 22 عامًا لرفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز. في غضون ذلك، سيكون توتنهام مصممًا على أن تكون المواجهة حافزًا لخصمه القديم لـ"يخفق" هذه المرة حقًا.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    شتاء قارس

    على الرغم من أنك ربما لم تلاحظ ذلك، وأن مركز أرسنال في صدارة الجدول لم يكن مهددًا حقًا (حتى الآن)، إلا أن بداية عام 2026 لم تكن سعيدة بالنسبة للمدفعجية. لقد لعبوا ثماني مباريات في الدوري منذ بداية العام وفازوا في ثلاث منها فقط - وتعادلوا أربع مرات وتعرضوا لهزيمة على أرضهم أمام مانشستر يونايتد ليخسروا 11 نقطة في ما قد يكون في النهاية شتاءً مكلفًا للغاية.

    بالنسبة للجماهير المتفائلة، سيكون هناك صدى مقلق للموسم الماضي، حيث شهدت ستة تعادلات وهزيمتين في آخر 13 مباراة من الموسم تراجعًا مذهلاً لفريق شمال لندن في سباق اللقب، ليحتل ليفربول في النهاية صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط. حتى قبل ذلك، كان فريق أرتيتا قد خسر الكثير من النقاط في التعادلات لدرجة أنه لم يتمكن من تقليص الفارق مع الريدز.

    كان من المفترض أن يكون هذا الموسم مختلفًا بالنسبة لأرسنال، الذي بدا أنه قد بنى فريقًا وعزز عقلية فائزة قوية للغاية بحيث لا يتأثر بتقلبات منتصف الموسم. ومع ذلك، عادت مشاكله القديمة لتطل برأسها القبيح.

    • إعلان
  • Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    أُلقيت للذئاب

    وصل أرسنال إلى أدنى مستوى له في تراجع مستواه في منتصف الأسبوع، حيث تخلى عن تقدمه بهدفين أمام ولفرهامبتون المتذيل للترتيب، ليتعثر في تعادل آخر مؤلم، بعد أن سجل الفريق المتأخر هدف التعادل في الدقيقة 94. ولتوضيح أهمية هذا الخطأ الفادح، كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز التي يتخلى فيها الفريق المتصدر عن تقدمه بهدفين أو أكثر أمام فريق في منطقة الهبوط، ناهيك عن الفريق المتذيل، وفقًا لـ Opta.

    عندما سجل بييرو هينكابي الهدف الثاني للزوار في الدقيقة 56، كان احتمال فوز آرسنال يبلغ 98.1٪، لكن هشاشته الأخيرة في التوقيت غير المناسب ظهرت مرة أخرى في الدقائق الثلاثين الأخيرة من المباراة. أدى الدفاع المتراخي من ركلة ركنية في الدقيقة 60 إلى فشل أرسنال في إبعاد الكرة بشكل صحيح، لتصل الكرة في النهاية إلى هوغو بوينو، الذي لم يتم إيقافه وسدد كرة رائعة من على حافة منطقة الجزاء تجاوزت ديفيد رايا.

    كان هدف التعادل الذي سجله ولفرهامبتون في الوقت المحتسب بدل الضائع سيئًا للغاية، حيث أدى سوء التواصل بين رايا والمدافع غابرييل إلى قفزهما على الكرة نفسها، ولم ينجح الحارس سوى في إبعادها إلى توم إيدوزي، الذي سددها لترتد عبر ريكاردو كالافيوري والعمود وتثير الفوضى في ملعب مولينوكس.

    هذا النتيجة تعني أن تقدم أرسنال في صدارة الترتيب تقلص إلى خمس نقاط، لكنهم لعبوا مباراة أكثر من مانشستر سيتي. أرسنال خسر الآن سبع نقاط من مواقف فوز في 2026، مع فقط وست هام وكريستال بالاس (ثماني نقاط لكل منهما) اللذين يهددهما الهبوط، واللذين يمتلكان سجلاً أسوأ في هذا الصدد. كما أشار أرتيتا بحق بعد المباراة، لا يمكنهم إلا أن يلوموا أنفسهم.

  • Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    "علينا أن نقف في وجههم"

    وفي مؤتمره الصحفي بعد المباراة، قال مدرب آرسنال المحبط: "علينا أن ننتقد أنفسنا لأن أداءنا لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية. في الدوري، الحقيقة هي أننا لم نكن ثابتين في الأداء خلال الأشهر القليلة الماضية. علينا أن ننهض. عندما نمر بفترة صعبة، علينا أن نظهر مدى رغبتنا في الفوز ومدى جودتنا. علينا أن ننهض".

    وتابع الإسباني: "علينا أن نلوم أنفسنا. أعتقد أن الأداء في الشوط الثاني لم يقترب من المعايير المطلوبة للفوز في هذا الدوري، وبالفارق الذي أعتقد أنه كان يجب أن يكون موجودًا اليوم، خاصة بالنظر إلى الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الأول.

    "أي ضربة، أي رصاصة، تقبلها، لأننا لم نؤدِ بالمستوى المطلوب. أعتقد أننا بحاجة إلى تجاوز الألم، وعليك أن تتجاوزه بالنظر في المرآة وفهم ما تتطلبه المباراة الآن، والخطوة التالية هي يوم الأحد".

  • Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    أرسنال "الوظائف الزائفة"؟

    كان من المحتم أن يؤدي نتيجة مباراة مولينوكس إلى وصف أرسنال بالضعفاء على وسائل التواصل الاجتماعي ومن قبل بعض المحللين. قال أسطورة النادي بول ميرسون لشبكة سكاي سبورتس: "إنه أمر مخيب للآمال. لا يمكنك اللعب بسرعة ثانية. عندما تعادل ولفرهامبتون 2-2، كان هناك إحساس بالاستعجال. لم يكن لديهم ذلك من قبل. لا يمكنك اللعب بهذه الطريقة. كل مباراة هي نهائي كأس حتى النهاية.

    "عليك أن تلعب بوتيرة عالية. إذا لعب أرسنال بوتيرة عالية، فلن يستطيع ولفرهامبتون مجاراته. لكن بالطريقة التي لعبوا بها، وهي بطيئة وكسولة، ويفقدون الكرة، فإن ولفرهامبتون سيظل دائمًا في المباراة. الآن سيكون الأمر على أشده، سيكونون في حالة ذوبان. الآن الأمر على أشده - التعادل في برينتفورد ثم التقدم بهدفين على أسوأ فريق في الدوري".

    رداً على وصفه بـ"الخاسر" في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قال أرتاتا: "هذا ليس جزءاً من مفرداتي ولا أرى الأمر على هذا النحو لأنني لا أعتقد أن أي شخص يريد أن يفعل ذلك عن قصد. أنا لا أستخدم هذه الكلمة، لكن هذا رأيي الشخصي. هذه وجهة نظر فردية. عليك أن تحترم ذلك.

    "تخسر نقطتين أمام ولفرهامبتون بالطريقة التي سارت بها المباراة، عليك أن تتقبل ذلك. ما يهمني حقًا هو المباراة التالية، ما نحن مصنوعون منه، ما نحبه في هذا الأمر وكيف نكتب مصيرنا من هنا".

  • Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    المدينة مستعدة للاستفادة من الفرصة

    كانت هناك فترات طويلة هذا الموسم لم يبدو فيها مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، قادراً على اللحاق بأرسنال في صدارة الترتيب، حيث يفتقر الفريق الجديد ربما إلى الجودة والخبرة التي كان يتمتع بها في السنوات الماضية. ومع ذلك، وبفضل أخطاء منافسيه على اللقب، أصبح الآن على بعد خطوة واحدة من الصدارة.

    كما أن جدول المباريات في صالحه؛ بعد فوزه على نيوكاسل، سيخوض مانشستر سيتي سلسلة من المباريات السهلة ضد ليدز ونوتنغهام فورست ووست هام. في المقابل، سيخوض أرسنال اختبارًا صعبًا ضد تشيلسي بعد ديربي شمال لندن هذا الأسبوع، قبل رحلة صعبة أخرى في منتصف الأسبوع - هذه المرة إلى برايتون.

    إذا لم يتوخوا الحذر، واستفاد فريق بيب جوارديولا من الزخم الأخير، فقد يشهد شهر مارس إزاحة الغانرز عن صدارة الجدول للمرة الأولى منذ سبتمبر، مما سيؤدي إلى مطاردة مثيرة في المرحلة الأخيرة من الدوري، حيث يبدو أن المواجهة بين الفريقين في ملعب الاتحاد في 18 أبريل ستكون حاسمة في تحديد بطل الدوري.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    الإذلال المطلق

    لكن أولاً، هناك مسألة صغيرة تتعلق بديربي شمال لندن يوم الأحد - مواجهة قد تكون العلاج المثالي لمشاكل أرسنال الأخيرة، أو قد تكون المباراة التي ستؤدي إلى خسارة أخرى في سباق اللقب الذي كان الفريق يهيمن عليه إلى حد كبير حتى الآن. إذا حدثت الحالة الأخيرة، فستكون هذه إهانة قصوى.

    الخسارة أمام توتنهام في أي موسم هي أمر سيء بما فيه الكفاية، ولكن إذا خسروا في رحلتهم القصيرة لمواجهة هذا الفريق من توتنهام في نهاية هذا الأسبوع، فستكون هذه واحدة من أكثر الهزائم المذلة التي عانى منها آرسنال في تاريخ المنافسة بين الفريقين. لن تعني الخسارة فقط أن الميزة التي كانت تبلغ سبعة نقاط في صدارة الجدول قد تلاشت تمامًا - مما يجلب فرحة جامحة لغريمهم المحلي اللدود - بل سيتعرضون أيضًا للإذلال بالخسارة أمام أحد أسوأ فرق توتنهام على الإطلاق.

    يحتل توتنهام المركز السادس عشر قبل المباراة، بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط. أدت حملتهم المحلية المروعة حتى الآن إلى إقالة توماس فرانك من منصبه في أعقاب هزيمتهم الأخيرة أمام نيوكاسل، وتم تعيين إيغور تودور، المدرب السابق ليوفنتوس ومارسيليا، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقية الموسم، حتى لو كان ذلك مجرد البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    في جو ملعب توتنهام هوتسبير، حيث سيكون المشجعون المحليون المتحمسون في غاية اليأس لرؤية أرسنال يتعثر على أرضهم، سيظل الزوار المرشحون الأوفر حظًا. ومع ذلك، قد تلعب الأجواء وانتعاش المدرب الجديد المحتمل دورًا كبيرًا في سباق اللقب.

  • FBL-ENG-PR-BRENTFORD-ARSENALAFP

    لا عودة؟

    لا يمكن الاستهانة بالضرر النفسي المحتمل لعدم الفوز بجميع غنائم الديربي يوم الأحد - خاصة بالنسبة لنادٍ ركز على "العقلية" طوال الموسم. الخسارة ستجعل هذا التراجع في بداية العام الجديد أمراً أكثر خطورة، خاصة وأن جماهير النادي المتفائلة أظهرت أنها قد تنقلب على الفريق بسرعة عندما تسوء الأمور. إذا لم يكن الضغط قد أثر عليهم بعد، فمن المؤكد أنه سيؤثر عليهم إذا غادروا ملعب منافسهم وهم يلعقون جراحهم.

    ومع ذلك، فإن الفوز في الديربي قد يكون الدفعة التي يحتاجها أرسنال للعودة إلى المسار الصحيح، وفي النهاية، لعبور خط النهاية في مايو. حتى الآن، كانوا أبطالًا جديرين، وإن لم يكونوا الأكثر مشاهدة. كانوا قوة ضاربة في بداية الموسم، وزيادة معاناة توتنهام من شأنها أن تساعد في استعادة ثقتهم.

    من وجهة نظر أرسنال، لا يمكن التفكير في أي نتيجة سلبية؛ إما الفوز أو الفشل. أي شيء أقل من ذلك يعرضهم لخطر أن يدخل موسمهم في سجلات أكبر الإخفاقات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
0