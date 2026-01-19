Wales 3rd tier gfxGoal AR
علي رفعت

من الملعب إلى الزنزانة.. فيديو صادم يقود لاعباً للاعتقال في ويلز بعد اعتداء أفلت من الحكم

كرة القدم تكون غريبة أحيانًا!

في واقعة نادرة الحدوث نقلت أحداث ملاعب كرة القدم من صفحات الرياضة إلى محاضر الشرطة، ألقت السلطات الويلزية القبض على لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 35 عاماً، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة اعتدائه الوحشي بمرفقه على وجه منافسه، في حادثة لم يرها حكم المباراة لكنها لم تفلت من عدسات الهواتف الذكية التي قادت الجاني إلى التحقيق الجنائي.

الحادثة التي هزت الأوساط الرياضية في بريطانيا وقعت خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة الويلزي جمعت بين فريقي تريردور باي وبورثمادوج يوم السبت الماضي، لتتحول المواجهة من منافسة كروية إلى مسرح لجريمة اعتداء جسدي مكتملة الأركان.

  • الجريمة الكاملة كشفتها الكاميرا

    بدأت القصة عندما انتشر مقطع مصور بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، صوره أحد المشجعين من الخط الجانبي للملعب. 

    اللقطة أظهرت بوضوح اللاعب توم تايلور مدافع فريق تريردور باي وهو يوجه ضربة قوية ومتعمدة بمرفقه إلى وجه داني بروكويل جناح الفريق المنافس.

    الأكثر إثارة للجدل هو أن الضربة جاءت في لعبة مشتركة بدون كرة، وفي غفلة تامة من حكم الساحة الذي كان يتابع مجريات اللعب في منطقة أخرى، مما سمح للاعب بالإفلات من العقاب الإداري داخل المستطيل الأخضر.

    لكن وكما وصف شهود العيان، فإن العدالة التي غابت عن صافرة الحكم حضرت عبر أدلة الفيديو.

  • الشرطة تتدخل وتصنف الواقعة كاعتداء

    تحت ضغط الرأي العام والمشاهدات الكثيفة التي حققها الفيديو، أعلنت شرطة شمال ويلز رسمياً دخولها على الخط.

    وفي بيان صادر مساء الأحد أكدت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عاماً للاشتباه في ارتكابه جريمة اعتداء.

    وقال المتحدث باسم الشرطة في تصريح رسمي: "ضباطنا على علم بالفيديو المتداول للحادثة التي وقعت بين الفريقين، وكجزء من تحقيقاتنا المستمرة لتحديد الملابسات، تم توقيف المشتبه به وهو حالياً قيد الاحتجاز للتحقيق".

    هذه الخطوة تؤكد أن العنف داخل الملاعب إذا تجاوز حده لا تحميه لوائح كرة القدم بل يقع تحت طائلة القانون الجنائي.

  • شهادات من قلب الحدث

    المشجع جيمس روبرتس الذي نشر الفيديو الأصلي وصف المشهد بأنه مثير للاشمئزاز تماماً في تصريح نقلته "تيليجراف". 

    وروى روبرتس تفاصيل ما حدث بعد الواقعة قائلاً: "لقد ركض المشجعون نحو الحكم وعرضوا عليه الفيديو فوراً، لكنه اعتذر قائلاً إنه لا يستطيع فعل أي شيء لأنه لم ير الواقعة بعينه واللعب قد استؤنف، لقد كان الأوان قد فات لاتخاذ قرار تحكيمي".

    وأضاف روبرتس في تعليقه على الحادث: "ما حدث لا يستحق الطرد فقط، بل يستحق الإيقاف مدى الحياة. لقد ضرب لاعباً غافلاً في وجهه دون أي سبب".

  • النادي يتبرأ والاتحاد يحقق

    من جانبه سارع نادي تريردور باي لإصدار بيان لمحاولة احتواء الأزمة، معلناً إيقاف لاعبه توم تايلور بشكل فوري إلى حين انتهاء التحقيقات. 

    وأكد النادي في بيانه: "نحن لا نتسامح بأي شكل من الأشكال مع السلوك غير القانوني أو العنيف، سواء من اللاعبين أو الموظفين".

    كما دخل الاتحاد الويلزي لكرة القدم على الخط، مؤكداً أن مباريات الدرجة الثالثة تقع ضمن اختصاصه، وأنه بصدد مراجعة كافة الأدلة لاتخاذ عقوبات تأديبية مغلظة قد تنهي مسيرة اللاعب، بغض النظر عن المسار الجنائي للقضية.

  • مباراة دموية ووقت بدل ضائع قياسي

    بالعودة لسياق المباراة، فإن حادثة الاعتداء لم تكن يتيمة، بل كانت جزءاً من مباراة مشحونة ومتوترة للغاية انتهت بفوز بورثمادوج بثلاثة أهداف لهدفين.

    تقارير المباراة الرسمية لم تذكر حادثة الاعتداء تحديداً لأن الحكم لم يرها بحسب ما ذكرت "تيليجراف"، لكنها أشارت إلى أن الشوط الثاني كان فوضوياً، حيث شهد توقفات طويلة وأخطاء عنيفة بالجملة وحوادث متعددة بعيداً عن الكرة، مما اضطر الحكم لاحتساب وقت بدل ضائع وصل إلى 12 دقيقة كاملة.

    الاعتداء وقع تحديداً في الدقيقة 59، في لحظات درامية سبقت احتساب ركلة جزاء لفريق بورثمادوج بعد عرقلة الضحية نفسه في لعبة أخرى، وهي الركلة التي تصدى لها حارس المرمى ببراعة، لكن العدالة الكروية تحققت في النهاية بفوز الضيوف، والعدالة الجنائية تحققت لاحقاً باعتقال المعتدي.

