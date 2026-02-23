Goal.com
انتقام إل مينشو: حروب عصابات في المكسيك وكأس العالم 2026 في خطر بـ"مدينة الأشباح"!

فصل جديد في مسلسل أزمات ما قبل المونديال..

يبدو أننا أمام نسخة "محفوفة بالمخاطر" من نهائيات كأس العالم 2026، فكثيرًا ما نسمع مؤخرًا عن أنباء جديدة حول مدينة بين الدول الثلاث، باتت مهددة بعدم استضافة مبارياتها في المونديال، بسبب أحداث داخلية تزيد من القلق الأمني.

وبينما كان رؤساء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يحتفلون بإبراز كراتهم في قرعة كأس العالم 2026، تمهيدًا لاستضافة الثلاثي للبطولة، التي ستقام في الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو، جاءت أزمة جديدة لتعطي مؤشرًا مقلقًا حول سلامة المنتخبات المقرر لها أن تشارك في المونديال الذي يشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخه.

  • "مقتل" زعيم مافيا المكسيك

    يمكن وصف ما تمر به المكسيك في الوقت الحالي، بأنها فوق صفيح ساخن، بعدما أعلنت وزارة الدفاع عن مقتل زعيم الكارتل المعروف باسم "إل مينشو"، والتي كانت الشرارة التي أشعلت أزمة أمنية كبرى، حيث أدت إلى أعمال عنف خطيرة، بين نهب السيارات وظهور المسلحين في أكثر من 6 ولايات.

    نيميسيو روبين أوسيجيرا سيرفانتس، الشهير بـ"إل مينشو"، ضابط الشرطة السابق الذي تحول إلى زعيم واحدة من أعنف عصابات المخدرات في المكسيك، والذي كان ضمن أكثر المطلوبين على مستوى العالم، قد لاقى حتفه، أثناء مواجهة مع الشرطة، حيث قُتل أربعة أعضاء من "الكارتل" في موقع الاشتباك، بينما توفى ثلاثة آخرون أثناء نقلهم جوًّا إلى مكسيكو سيتي، من بينهم إل مينشو، وفق ما أبرزت صحيفة الجارديان.

    مقتل إل مينشو قد أشعل فوضى عارمة، أثبتت نفوذه الكبير في المكسيك ومناطق أخرى في أمريكا اللاتينية، الأمر الذي بلغ حد قرار شركات الطيران الأمريكية والكندية على إلغاء عشرات الرحلات بسبب الوضع الأمني.

    وبينما ترتفع سحب ضخمة من الدخان في سماء مدينة بويرتو فالارتا "الساحلية"، جاءت مدينة أخرى لتعاني تحت وطأة أعمال العنيف والتخريب، وهي مدينة جوادالاخارا، حيث تم التقاط مشهد لأحد الركاب المذعورين في المطار، وهو يبحث عن غطاء، هربًا من هجمات انتقامية، اشتملت على قيام رجال مسلحين بإحراق السيارات.

  • مدينة أشباح: أزمة كبرى قبل مونديال 2026

    هنا جاء الحديث عن مدينة جوادالاخارا المكسيكية، والتي تكمن بها أزمة كبرى، كونها إحدى المدن التي تستضيف مباريات كأس العالم 2026.

    مقتل إل مينشو، الذي تم وصفه بأنه واحد من أكثر زعماء المخدرات دموية وقسوة، وتسبب في تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتدخل العسكري ضد المنظمات الإجرامية التي تدعي بأنها تدير المكسيك، بل وقررت الولايات المتحدة، عرض مكافأة قدرها 15 مليون دولار، للقبض على صاحب الـ59 عامًا.

    وبتصاعد الأحداث، تحولت جوادالاخارا إلى مدينة "أشباح"، بين اختباء المدنيين وإلغاء المدرسة، الإثنين، في عدة ولايات، بينما شوهد مسلحون وهم يشعلون النار في محطة وقود بالمدينة.

    وبالحديث عن مدينة جوادالاخارا، يأتي إستاديو أكرون، وهو الملعب الذي يسع لـ48 ألف متفرج، ومن المقرر أن يستضيف مباريات في كأس العالم 2026، على النحو التالي..

    * مباراة كوريا الجنوبية ضد "المتأهل من الدنمارك، التشيك، أيرلندا، مقدونيا الشمالية"، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

    * مباراة المكسيك ضد كوريا الجنوبية، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

    * مباراة أوروجواي ضد إسبانيا، في الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة.

    * مباراة كولومبيا ضد "المتأهل من الكونغو، جامايكا، كاليدونيا الجديدة"، في الجولة الثانية من المجموعة الحادية عشرة.

    ويتوقع أيضًا أن يستضيف الملعب إحدى المباريات الإقصائية من المونديال، الأمر الذي يجعل الأحداث الأخيرة بمثابة "أزمة كبرى"، في الطريق نحو احتضان البطولة في أراضي المكسيك.

  • اللاعبون يركضون من المسلحين

    واستكمالًا لمسلسل العنف، فإن الأحداث ألقت بظلالها بالطبع على منافسات الدوري المكسيكي، ويكفي عزيزي القارئ، أن تشاهد لاعبي كرة القدم، في إحدى المباريات، وهم يهربون خوفًا من العصابات المسلحة.

    وكان لهذا دوره أيضًا في تأجيل عدة مباريات لأجل غير مسمى، كما أعلمت رابطة الدوري المكسيكي عن تأجيل مباراة كويريتاو وخواريز، ضمن الجولة السابعة من البطولة الختامية "كلاوسورا"، فضلًا عن تأجيل مباريات أخرى، مثل لقاء شيفاس ضد كلوب أمريكا في دوري السيدات، وإلغاء مباراتين بالدرجة الثانية.

  • الواقعة الأعنف .. ولكن ليست الأولى

    ورغم أن ما تشهده المكسيك، تعد بمثابة أحداث كارثية بكل المقاييس، إلا أنها ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن مدينة "مهددة" بعدم القدرة على استضافة مباريات في كأس العالم 2026.

    وكانت شبكة ESPN، قد كشفت عن أزمة في مدينة فوكسبورو الأمريكية، المقرر أن تستضيف سبع مباريات في المونديال، في ظل توترات أمنية، فضلًا عن إنذار بعدم قدرة المدينة على استضافة المواجهات، بسبب مطالبتها بتمويل يقدر بـ8 ملايين دولار، وفق ما صرّّحت بيج دنكان، مديرة المدينة، التي رفعت شعار "لا مال .. لا مونديال".

  • مسلسل جديد على أرض الواقع

    الحديث عن مقتل زعيم عصابة، ثم اشتعال أحداث فوضى وعنف في المدينة، كان مادة خصبة لمسلسلات تليفزيونية، على غرار "ناركوس" و"جومورا" و"عصابات لندن" و"سوبورا: دماء على روما"، ولكن ما أن نشاهد اللقطات على أرض الواقع، يصير الأمر أكثر رعبًا.

    وبينما يمر العالم بحالة من التوترات الأمنية، وإنذار بحروب جديدة، جاءت "أزمة" المكسيك، لتضيف حلقة جديدة من هذا المسلسل على أرض الواقع، في مدينة ينتظر أن تكون مقرًا للهدوء والسلام، من أجل استضافة مباريات البطولة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في مختلف أرجاء المعمورة، كونها ستشهد "الرقصة الأخيرة" من قِبل عدد من الأساطير، على غرار كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ولوكا مودريتش.

