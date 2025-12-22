"ظاهرة توقعها أسطورة المغرب وأثبتها المعشوق بيدري"! .. الكراهية تتصاعد ضد لامين يامال في إسبانيا

في سن الـ18 عامًا فقط؛ أصبح الجوهرة الإسبانية لامين يامال يشغل العالم أجمع، سواء داخل أرضية الملعب أو خارجها.

ويعود الفضل لاكتشاف هذه الجوهرة؛ إلى الأسطورة تشافي هيرنانديز، عندما كان يشرف على القيادة الفنية للعملاق الإسباني برشلونة.

تشافي أعطى يامال فرصة الظهور الأول مع برشلونة، في نهاية موسم 2022-2023؛ حيث كان يبلغ من العمر وقتها، 15 سنة فقط.

وخلال أقل من 3 أعوام؛ أصبح يامال أحد أبرز نجوم العالم بلا مُنازع، بل ويُنافس على كافة الجوائز الفردية الكبيرة.

وخارج الملعب.. حازت تصرفات جوهرة برشلونة وإسبانيا؛ على مساحات واسعة من أحاديث الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، ما بين مؤيد ومعارض.

ووسط كل ذلك.. ظهرت إحصائية مثيرة للجدل، عن "الكراهية" التي يتعرض لها لامين يامال في إسبانيا؛ وهي ربما تأكيد لتصريحات الأسطورة المغربية مصطفى حجي، والتي لم تعجب البعض في البداية.