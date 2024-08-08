"البرونزية ظالمة لأسود أطلس وفضيحة الفراعنة مدوية" .. ردود فعل اكتساح المغرب لمصر بسداسية في أولمبياد باريس

المغرب يحقق أول ميدالية عربية في كرة القدم ويترك الحسرة للمصريين

حقق منتخب المغرب إنجازًا كبيرًا، بحصده الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه وتاريخ العرب كافة، لكنه لم يكن رحيمًا تمامًا في طريقته لتحقيق هذا الإنجاز.

منتخب المغرب اكتسح نظيره المصري بنتيجة (6-0)، اليوم الخميس على ملعب لابوجوار، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث في أولمبياد "باريس 2024".

وتناوب على تسجيل سداسية المغرب، كل من عبد الصمد الزلزولي، سفيان رحيمي "هدفين"، بلال الخنوس، أكرم نقاش، أشرف حكيمي.

وظهر منتخب مصر لا حول له ولا قوة أمام اكتساح أسود الأطلس الذين سجلوا السداسية بمختلف الطرق المختلفة، ليؤكدوا على استحقاقهم لحصد أول ميدالية عربية في كرة القدم.

وترصد النسخة العربية من "GOAL" ردود الفعل على فوز المغرب ببرونزية أولمبياد باريس على حساب مصر، كالتالي: