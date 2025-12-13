المغرب ومصر والجزائر .. القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا 2025

تتجه أنظار عشّاق كرة القدم إلى المغرب، الذي يستضيف بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير، في واحدة من أقوى نسخ البطولة المنتظرة خلال السنوات الأخيرة.

وتحظى المنتخبات العربية باهتمام خاص في هذه النسخة، حيث تشارك ستة منتخبات عربية هي المغرب، مصر، الجزائر، تونس، السودان، وجزر القمر، وسط طموحات جماهيرية كبيرة بالمنافسة على اللقب أو الوصول إلى الأدوار النهائية.

ويخوض منتخب كوت ديفوار منافسات البطولة وهو حامل لقب كأس الأمم الأفريقية، بعد تتويجه بالنسخة الماضية التي أقيمت على أرضه، إثر فوزه في المباراة النهائية على منتخب نيجيريا، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المرشحين للاحتفاظ باللقب.

وفي التقرير الآتي، نستعرض جميع قوائم المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا 2025.