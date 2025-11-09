تأهله ليس في يده .. المغرب يُحطم رقم إسبانيا القياسي بانتصار مرعب في كأس العالم تحت 17 عامًا

حقق المنتخب المغربي تحت 17 عامًا انتصارًا مرعبًا على منتخب كاليدونيا الجديدة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة في قطر حاليًا، ليُحطم رقم نظيره الإسباني القياسي، لكن المقارقة أن ذلك الفوز الساحق لم يؤهل الفريق للدور القادم أو حتى يمنع حقيقة أن تأهله ليس في يده. فما القصة؟
انتصار قياسي
حقق منتخب المغرب للناشئين انتصارًا مرعبًا في كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة حاليًا في قطر، ذلك حين هزم كاليدونيا الجديدة في ختام دور المجموعات بنتيجة 16-0.
وأنهى أشبال الأطلس الشوط الأول متقدمين بسبعة أهداف دون رد، مستفيدين من طرد لاعبي منتخب كاليدونيا الجديدة، تايفان دريوكو وجان كانيميز.
وافتتح بلال سقراط التسجيل للمغرب مبكرًا وبعد 3 دقائق فقط من صافرة البداية، قبل أن يتسابق زملاءه في إحراز الأهداف، حيث سجل كل من وليد بن صلاح، وعبد العالي الداودي، وزياد باها، ونائل حدّادي، وإسماعيل العود، وعبد الله وزان هدفين لكل منهما، وأضاف إلياس حداوي وزاكري الخلفي ولاعب كاليدونيا ستيفي هدفًا بالخطأ في مرماه.
وفاز لاعب المنتخب المغربي، عبد العالي الداودي، بلقب رجل المباراة.
منتخب المغرب تحت 17 عامًا حطم بهذا الفوز الرقم القياسي لأكبر انتصار في تاريخ مونديال الناشئين، والذي يمتلكه المنتخب الإسباني وكان بنتيجة 13-0 على نيوزيلندا في مونديال 1997 الذي أقيم في مصر.
مشوار سلبي وتأهل معلق!
المنتخب المغربي تحت 17 عامًا لم يحظ بمشوار جيد في مونديال الناشئين الجاري حاليًا في الملاعب القطرية، حيث تعرض لخسارتين في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات، وذلك بسقوطه أمام اليابان بهدفين دون رد، ومن ثم أمام البرتغال بستة أهداف نظيفة.
الفوز الوحيد لأشبال الأطلس في قطر حرك رصيده للنقطة الثالثة، ليستقروا في المركز الثالث في المجموعة، وبهذا يتوجب عليهم الانتظار حتى نهاية جميع مباريات دور المجموعات لتحديد المتأهلين الثمانية من الثوالث الـ12 في جميع المجموعات.
لوائح كأس العالم تحت 17 عامًا تمنح بطاقة التأهل من دور المجموعات إلى المنتخبين صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بجانب أفضل 8 ثوالث.
وضع العرب في مونديال الناشئين
المنتخب السعودي يمتلك 3 نقاط في المجموعة الـ12، حيث بدأ بالخسارة أمام النمسا بهدف نظيف ومن ثم هزم نيوزلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسيُواجه مالي في الجولة الختامية.
يمتلك المنتخب القطري في المجموعة الأولى نقطة واحدة بعد خسارته أمام إيطاليا بهدف نظيف وتعادله مع جنوب إفريقيا بهدف لكل فريق، ويلعب حاليًا مع بوليفيا ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.
المنتخب الإماراتي بات قريبًا جدًا من توديع المونديال، إذ تعادل مع كوستاريكا 1-1 وخسر أمام كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة، وحاليًا متأخر أمام السنغال بأربعة أهداف دون رد، مما يُجمد رصيده عند نقطة واحدة فقط تُبعده تمامًا عن حسابات أفضل الثوالث.
تونس أنهت مبارياتها في دور المجموعات بجمع 3 نقاط تمنحها فرصة في صراع أفضل الثالث، نسور قرطاج الشباب هزموا فيجي في الجولة الافتتاحية 6-0، ثم خسروا الأرجنتين بهدف نظيف وضد بلجيكا بهدفين نظيفين.
المنتخب المصري تحت 17 عامًا يُعد أفضل العرب نتائجًا في مونديال الناشئين، حيث جمع 4 نقاط من أول مباراتين له في البطولة، بالفوز على هاييتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ثم التعادل مع فنزويلا بهدف لكل فريق، وفي الجولة الثالثة سيلتقي مع المنتخب الإنجليزي وتبدو فرصه كبيرة في التأهل للدور القادم حتى لو خسر اللقاء الأخير.
المغرب .. ثورة كروية لم تصل للناشئين
تعيش كرة القدم المغربية ثورة كبرى على صعيد المنتخبات الوطنية، خاصة الأول والشباب، لكن يبدو أن تلك الثورة لم تصل لمنتخب الناشئين الذي قدم مستوى ونتائج مخيبة في كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة حاليًا في قطر.
المنتخب المغربي الأول نجح في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 قبل أن يخسر أمام فرنسا ويكتفي بالمركز الرابع بعد السقوط ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.
واصل أسود الأطلس نجاحاتهم الكبيرة بالفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2024 بعد هزيمة مدغشقر في النهائي عام 2025، وفي العام السابق نجح المنتخب الأولمبي في الفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.
وجاءت حبة الكرز على تلك الكعكة الجميلة بتتويج منتخب المغرب تحت 20 عامًا بلقب كأس العالم للشباب الذي أقيمت في تشيلي مؤخرًا، وذلك بعد فوزهم على الأرجنتين بهدفين دون رد.
تلك النتائج فرضت بقوة نجاح كرة القدم المغربية المذهل مؤخرًا على جميع المشككين والحاقدين، وقد بات المنتخب الأول أحد المرشحين للمنافسة على لقب مونديال 2026 الذي سيُقام الصيف القادم في أمريكا وكندا والمكسيك.